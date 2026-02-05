Las abejas en Kenia sufren un fiasco, no logran su objetivo por culpa de la sed, algo que cambia por completo este planteamiento. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días en los que el cambio climático puede hacer de las suyas. Una situación del todo inesperada que puede acabar de darnos más de una sorpresa en todos los sentidos. Un cambio de situación que acabará marcando la diferencia importante en estos días.

Las abejas sufren en fiasco en Kenia

No logran su objetivo por culpa de la sed

Tal y como explican los expertos de Savetheelephants: «En Kenia, las cercas de las colmenas han sido probadas hasta ahora por tres comunidades como una herramienta de mitigación de HEC para reducir las invasiaciones de elefantes. El primer sitio del proyecto fue una pequeña pero muy exitosa prueba con algunos agricultores de Ex-Erok en Laikipia, donde el experimento utilizó el primer diseño de una valla de colmena usando hermosas, tradicionales pero antiguas, colmenas de troncos. El número de incursiones de cultivos se redujo durante el ensayo inicial en 2008 (ver King et al., 2009), pero poco después, los agricultores construyeron una amplia valla eléctrica para proteger a toda la comunidad de las incursiones de elefantes.

El segundo sitio del proyecto se estableció en dos subaldeas de Turkana de Ngare Mara, justo al sur del sitio principal del proyecto de Save the Elephants de las Reservas Nacionales de Samburu y Buffalo Springs. Aquí el diseño de la valla de la colmena se evolucionó y desarrolló para incorporar la colmena superior de bar de Kenia más avanzada con un exclusor de reina incorporado. La investigación aquí fue totalmente participativa y los 64 agricultores de la comunidad participaron en el proyecto de una manera u otra. El tercer sitio, y ahora principal del proyecto en Kenia, está con el pueblo Taita de Sagalla, junto al límite del Parque Nacional Este de Tsavo en el sur de Kenia. Este proyecto se ha expandido lentamente de dos vallas en 2009 para apoyar a 20 agricultores afectados por HEC con vallas individuales para colmenas a partir de 2014. Fue en Sagalla donde se probaron las primeras colmenas Langstroth formando una asociación con la empresa de Comercio Justo, Honey Care Africa, para ayudar a adaptar la colmena para que encajara dentro del diseño de la valla».

Siguiendo con la misma explicación: «Los resultados muestran que las incursiones de elefantes se han reducido con éxito en las granjas protegidas por la cerca de la colmena en la comunidad de Sagalla y es aquí donde el proyecto de Elefantes y Abejas ha construido una oficina amigable del Proyecto de Elefantes y Abejas, una Sala de Procesamiento de Miel de Rufford y un centro de capacitación, para que otras comunidades agrícolas alrededor de Sagalla y agricultores de otras regiones de Kenia puedan ser capacitados».