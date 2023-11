Escribir a mano y con teclas, cosas que hemos perdido

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, y con ella han surgido nuevas formas de comunicarnos y expresarnos. Sin embargo, en este proceso de modernización hemos perdido ciertas habilidades y costumbres que antes eran fundamentales en nuestra vida diaria. Una de ellas es el arte de escribir a mano.

En la era digital en la que vivimos, es cada vez más común utilizar teclados y dispositivos electrónicos para comunicarnos. Las redes sociales, los correos electrónicos y los mensajes de texto se han convertido en nuestras principales herramientas de expresión escrita. Sin embargo, esto ha llevado a que cada vez escribamos menos a mano, perdiendo así una valiosa conexión con nuestro pasado y con nuestra propia identidad.

Diferentes beneficios al escribir a mano

Potenciar la memoria

Escribir a mano tiene numerosos beneficios que no podemos obtener al utilizar un teclado. En primer lugar, nos ayuda a mejorar nuestra memoria. Estudios científicos han demostrado que cuando escribimos a mano, activamos diferentes áreas del cerebro que están relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Esto significa que al escribir a mano, tenemos una mayor capacidad de retener información y de comprender mejor lo que estamos escribiendo.

Mejor creatividad

Además, escribir a mano nos permite desarrollar nuestra creatividad. Al utilizar un lápiz o una pluma, tenemos mayor libertad para dibujar, garabatear y hacer anotaciones al margen de nuestras hojas de papel. Esto nos permite explorar nuevas ideas, conectar conceptos y expresarnos de una manera más personal y única.

Una mejor ortografía

Otro beneficio de escribir a mano es que nos ayuda a mejorar nuestra ortografía. Al escribir cada letra individualmente, nos vemos obligados a prestar más atención a la forma y la estructura de las palabras. Esto nos permite corregir errores y mejorar nuestra capacidad de escribir correctamente.

Conectar con nuestras emociones

Por último, escribir a mano nos permite conectarnos con nuestras emociones de una manera más profunda. Al utilizar un bolígrafo y un papel, podemos plasmar nuestros pensamientos y sentimientos de una manera más orgánica y sincera. Escribir a mano nos permite expresarnos de una manera más auténtica, sin filtros ni correcciones automáticas que puedan alterar nuestra forma de comunicarnos.

No obstante, es importante mencionar que no estamos diciendo que debemos abandonar por completo la escritura digital. La tecnología nos ha aportado innumerables ventajas y comodidades, y es esencial adaptarnos a los avances de nuestra época. Sin embargo, también es importante no olvidar nuestras raíces y mantener vivas las tradiciones y costumbres que nos han definido como sociedad.

En conclusión, es fundamental encontrar un equilibrio entre la escritura a mano y la escritura digital, para así aprovechar lo mejor de ambos mundos y mantener viva una parte importante de nuestra historia y cultura.