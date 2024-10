Los científicos dan con la clave: éste es el motivo por el que Marte es inhabitable

El rover Curiosity de la NASA está aportando información crucial sobre cómo Marte pasó de ser un planeta potencialmente habitable a un entorno inhabitable e inhóspito para la vida tal como la conocemos. Este descubrimiento fue liderado por David Burtt, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard, quien publicó un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Las investigaciones realizadas en el cráter Gale revelan que los minerales ricos en carbono, como los carbonatos, se formaron en un ambiente donde el agua líquida era transitoria. Los análisis isotópicos muestran que estos minerales fueron expuestos a un proceso extremo de evaporación, lo que sugiere que las condiciones en Marte eran mucho más duras que las de la Tierra en cualquier momento de su historia.

El estudio propone dos escenarios para la formación de estos carbonatos. El primero sugiere ciclos de humedad y sequía que habrían permitido la formación de agua líquida de manera intermitente. El segundo plantea que el agua en Marte era extremadamente salina y se encontraba bajo condiciones frías que formaban hielo. Esta investigación es la primera que proporciona evidencia isotópica directa, respaldando modelos previos sobre la evolución climática de Marte. Los instrumentos a bordo del Curiosity, como el Sample Analysis at Mars (SAM), han sido fundamentales para este avance, permitiendo analizar la composición de las muestras a temperaturas muy elevadas. Con ello, se refuerza la idea de que Marte pudo haber albergado vida hace miles de millones de años, antes de convertirse en el planeta desértico que conocemos hoy.

¿Por qué Marte es inhabitable?

Marte, un planeta que, aunque hoy es seco y desértico, en el pasado albergó condiciones que podrían haber permitido la existencia de agua líquida. A través del análisis de rocas en el cráter Gale, se han descubierto detalles sobre los cambios climáticos drásticos que Marte experimentó hace millones de años.

Los carbonatos encontrados en el cráter son una pieza clave para entender cómo era el clima en el Marte primitivo. Estos minerales, que se forman en presencia de agua, han sido analizados por el equipo de Curiosity, revelando que se originaron en un ambiente extremadamente árido. Los carbonatos actúan como registros climáticos, conservando información sobre la temperatura, la composición del agua y la atmósfera del planeta. Este tipo de análisis ayuda a comprender la transformación de Marte, que pasó de ser un lugar con agua líquida en su superficie a convertirse en un planeta inhabitable.

Uno de los hallazgos más intrigantes es que los valores isotópicos de los carbonatos son mucho más altos que los encontrados en la Tierra. Esto sugiere que el agua en Marte se evaporaba rápidamente, creando condiciones extremas que habrían dificultado la existencia de vida en la superficie. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que, en las profundidades subterráneas, Marte albergara vida, protegida de las duras condiciones superficiales.

Los científicos han propuesto dos escenarios para explicar la formación de los carbonatos. En uno de ellos, Marte experimentó ciclos de humedad y sequedad, donde el agua líquida aparecía temporalmente. En el otro, el agua estaba mayormente atrapada en forma de hielo, y solo pequeñas cantidades de agua extremadamente salada estarían presentes en la superficie. Ambos escenarios refuerzan la idea de que, aunque Marte pudo haber sido habitable en el pasado, las oportunidades para el desarrollo de vida fueron muy limitadas y breves.

El análisis del clima de Marte no sólo arroja luz sobre la historia del planeta rojo, sino que también ofrece pistas sobre cómo otros mundos en nuestra galaxia pueden haber experimentado transformaciones climáticas similares. Los instrumentos del rover Curiosity, han sido fundamentales para desentrañar estos misterios, proporcionando una nueva perspectiva sobre la evolución climática de Marte y su capacidad para albergar vida en el pasado.

Próxima misión al planeta rojo

La próxima misión a Marte será un hito crucial en la exploración del planeta rojo, marcada por el ambicioso objetivo de traer muestras marcianas a la Tierra. Esta misión, conocida como Mars Sample Return (MSR), es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). El lanzamiento está programado para la década de 2030, y su propósito es recuperar las muestras recolectadas por el rover Perseverance, que actualmente explora el cráter Jezero.

El rover Perseverance ha estado recogiendo y almacenando muestras de rocas y suelo marciano desde su aterrizaje en 2021. Estas muestras contienen información clave sobre la geología del planeta, sus condiciones ambientales pasadas y la posible existencia de vida microbiana en tiempos remotos.

La misión Mars Sample Return se dividirá en varias fases. En primer lugar, un nuevo rover recogerá los contenedores de muestras que ha dejado Perseverance en la superficie. Luego, un pequeño cohete será lanzado desde Marte, llevando las muestras a la órbita del planeta. Finalmente, un vehículo de la ESA capturará este contenedor en órbita y lo traerá de regreso a la Tierra.