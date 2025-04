Colossal Bioscience, la empresa de biotecnología estadounidense, ha conseguido resucitar por medio de ingeniería de ADN a una especie de lobo que llevaba 10.000 años extinta, el lobo terrible o huargo o terrible. Y ha sido con dos nuevos especímenes llamados Romulo, Remo y Khaleesi (en referencia al mito de la creación de Roma y a la protagonista de Juego de Tronos, serie donde estos lobos aparecen representados), que la empresa ha anunciado este martes a los canes.

Para traer de vuelta de la extinción a estos lobos, los científicos han partido de una reconstrucción que se obtuvo del genoma de esta especie animal. Después, han editado células del lobo gris para que coincidan con las del animal extinto. Tras ello, varias perras comunes han llevado a cabo el proceso de gestación, dando a luz a los tres cachorros, que actualmente tienen 5 meses, ya que nacieron el pasado mes de noviembre.

Los lobos huargo o gigantes vivieron en la etapa del Pleistoceno, es decir, hace entre 3,5 y 2,5 millones de años y su extinción se produjo al final de la última glaciación. Según han informado desde Colossal Biosciencie, estos lobos eran hasta un 25% más grandes que los lobos grises y tenían un pelaje más claro que los canes que conocemos nosotros.

Meet Romulus and Remus—the first animals ever resurrected from extinction. The dire wolf, lost to history over 10,000 years ago, has returned. Reborn on October 1, 2024, these remarkable pups were brought back to life using ancient DNA extracted from fossilized remains.

Watch… pic.twitter.com/XwPz0DFoP5

— Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025