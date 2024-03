Una empresa quiere resucitar al mamut lanudo en 2028 usando ADN de elefante

La empresa Colossal Bioscience quiere revivir al mamut lanudo para el año 2028. Para ello quieren usar el ADN de los elefantes asiáticos con el fin de alterarlos genéticamente para que desarrollen una capa de pelo similar a la que tenían estos animales primitivos.

La empresa los llama «mamuts funcionales», y esta no es la primera vez que Colossal plantea algo así, ya que, recientemente, propusieron revivir al extinto pájaro dodo. Aunque, para llegar a «revivir» al mamut, objetivo que tienen previsto para 2028, los científicos tienen todavía que resolver una serie de incógnitas, como arreglar los ajustes genéticos o cultivar las células, tanto de las hembras como de los machos, de los elefantes asiáticos.

Esta toma de material genético que los científicos quieren recopilar es complicada, debido a que sólo hay entre 30.000 y 50.000 elefantes asiáticos en libertad actualmente. «Con tan pocos elefantes hembra fértiles, no queremos interferir en absoluto en su reproducción, queremos hacerlo de forma independiente», afirmaba el cofundador de Colossal, George Church.

Las células creadas por Colossal se llaman células madre pluripotentes inducidas (iPSC por sus siglas en inglés) y se comportan de forma muy parecida a las células madre que se encuentran en un embrión. Estas células madre embrionarias tienen la capacidad de dar lugar a todos los tipos de unidades diferentes que componen los organismos, una cualidad que los científicos denominan pluripotencia.

The #mammoth is just the start of de-extinction’s legacy. 🦣

Our long-term goal is to establish a full species library of genetic DNA and embryos from endangered species, safeguarding them from extinction.

Which species do you want to be safeguarded in our genetic library? pic.twitter.com/iSuUL498kn

— Colossal Biosciences® (@itiscolossal) January 8, 2024