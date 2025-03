¿Será posible la creación de un Parque Jurásico como el de la película en un futuro? La última noticia científica abre la posibilidad de la resurrección de las especies ya extintas. Y es que, Colossal Biosciences, una empresa estadounidense dedicada a la biotecnología, ha publicado un hito que parece salido de una película de ficción, ya que han modificado genéticamente una serie de ratones para que su pelaje sea el mismo del extinto mamut lanudo.

Autodenominada como una empresa de desextinción, Colossal Biosciences acaba de abrir la puerta a traer de vuelta a miles de especies que ya están extintas. Colossal fue fundada en 2021 por el empresario Ben Lamm y el genetista de Harvard, George Church, que fue el más joven de los científicos del Proyecto Genoma Humano.

Según ha declarado la compañía, al «modificar con éxito siete genes simultáneamente, el equipo de Colossal creó ratones con color, textura y grosor de pelaje radicalmente alterados, que recuerdan a los fenotipos centrales del mamut lanudo».

Lamm, que ha llamado a este nuevo roedor «ratón lanudo», ha señalado lo siguiente: «Al diseñar múltiples rasgos tolerantes al frío de las vías evolutivas del mamut en una especie modelo viva, hemos demostrado nuestra capacidad para recrear combinaciones genéticas complejas que la naturaleza tardó millones de años en crear. Este éxito nos acerca un paso más a nuestro objetivo de traer de vuelta al mamut lanudo».

Este proyecto se ha basado en una serie de tecnologías como la edición genética CRISPR, la clonación y la biología sintética. El proceso para conseguir que los ratones tengan ese pelaje consiste en la modificación de cientos de miles de genes individuales para ir introduciendo paulatinamente, una a una, las características distintivas del mamut.

Para esto, los investigadores no han usado genes de mamut, sino que se han basado en un conjunto de datos de 121 genomas de mamuts y elefantes para compararlos entre sí e identificar exactamente qué genes impactan en el pelaje y en otros rasgos de adaptación al frío. Después, combinaron hasta tres tecnologías de edición para alterar siete genes de ratón relacionados con el crecimiento y la pigmentación del pelo, lo que resultó en ratones que tenían los rasgos predichos por el análisis computacional. Y, aunque estos ratones ya están presentes entre nosotros, el objetivo de Colossal Biosciences es claro, resucitar a los mamuts lanudos en 2028.

