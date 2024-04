El PP lanza una campaña para captar al votante del PSOE en Cataluña traicionado por Sánchez

El PP lanza su campaña «Tu voto frente al espejo» para las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 12 de mayo con el objetivo de captar al votante del PSC, la marca electoral del PSOE en la región, que se ha sentido traicionado por el Gobierno de Pedro Sánchez por sus pactos con ERC y Junts.

Los populares buscan también «retratar a un PSOE que ha abandonado el ideario socialista y se ha entregado al independentismo, tratando de llevarse por delante la igualdad de todos los españoles». Se hace alusión de esta forma a la Ley de Amnistía pactada por el Ejecutivo de Sánchez con los partidos separatistas a cambio de sus votos para seguir gobernando desde La Moncloa.

Con motivo de esta campaña el PP ha difundido un vídeo en las redes sociales en el que se visualiza a una votante del PSC que, cuando se mira al espejo, ve a Carles Puigdemont, el ex presidente fugado de la Generalitat y candidato de Junts a los comicios catalanes del 12 de mayo. «La triste realidad es que su voto solo sirve para encumbrar a Puigdemont. El candidato de Sánchez en Cataluña no tiene credibilidad alguna tras abjurar de la amnistía y ser ahora su mayor defensor», defienden desde la formación de Alberto Núñez Feijóo. También se busca retratar al candidato del PSOE, Salvador Illa.

«Desigualdad, malversación e impunidad son los términos a los que se enfrenta esta simpatizante del PSC cuando se mira en el espejo y ve ante sí la imagen del fugado de la Justicia al que Sánchez ha prometido amnistiar», señalan desde el PP de Cataluña. Cabe recordar que el PSOE pactó con los separatistas incluir los delitos de terrorismo, la traición y la malversación dentro de la Ley de Amnistía para blindar a Carles Puigdemont.

«Falta de credibilidad»

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo exhibe su «empatía con esos votantes socialistas traicionados por el que fue su partido y que ahora merecen un proyecto de mayorías que les represente». «Puede que tengamos ideas diferentes, pero respetamos que siempre hayas tenido claras las tuyas», defiende el PP de Cataluña en esta campaña, dirigida a «quienes no quieren dejarse engañar de nuevo».

Esta campaña del PP llegará también a las calles de Barcelona para «incidir en la falta de credibilidad del PSC». Los populares consideran que la candidatura de Salvador Illa está inmersa «en reiniciar el procés y por ello desatiende los verdaderos problemas de los catalanes». Un camión recorrerá las calles de la Ciudad Condal y se preguntará a los ciudadanos qué ven cuando lo miran.

El PP de Cataluña recalca que existen dos respuestas de cara a las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo. La primera es la delincuencia, la okupación, las listas de espera y Carles Puigdemont que representan el PSC, Junts y ERC. La segunda respuesta es la que encarnan los populares, según defienden ellos, que se materializa en «seguridad, vivienda, más médicos y en parar el procés».

Puigdemont amenaza al PSOE

El ex presidente fugado de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, amenaza al PSOE con retirar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez si el candidato del PSC a los comicios catalanes, Salvador Illa, intenta evitar que haya un Ejecutivo separatista al frente de la Generalitat tras las elecciones.

«Si el señor Illa hace un Collboni, ya sabe cuáles son las consecuencias. Es evidente, esto. No entendería nadie que nosotros continuáramos apoyando a una persona que no ganó las elecciones, el señor Pedro Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos. Qué recorrido podría tener el acuerdo con el PSOE en estas condiciones?», defendió Puigdemont este domingo en una entrevista concedida a El Nacional.

Por otro lado, el todavía eurodiputado separatista afirmó que no tendrá «nada que decir» si los resultados electorales en Cataluña no permiten que haya una mayoría independentista en la Cámara regional y se conformará, en ese caso, con pactos con el PSC.

«Si no hay una victoria del independentismo y no es capaz de sumar una mayoría en el Parlament porque los números no dan, no hay nada que decir. Es la voluntad de los ciudadanos de Cataluña», señaló.

Carles Puigdemont tampoco pidió el apoyo expreso del PSOE para ser investido presidente de la Generalitat en caso de necesitar los votos de los socialistas. «No, no, no. No hay nada a negociar desde el punto de vista de la investidura (con Salvador Illa). Si tenemos una mayoría sólida, él sabrá lo que tiene que hacer, pero no intercambiaremos nada con el PSC», zanjó.