De forma muy ajustada, con un 55,73% a favor, las bases de JxCAT han acordado este viernes romper el acuerdo de gobierno que desde hace un año y medio tienen con Esquerra Republicana. De esta forma, tras una consulta a los militantes, estos exigen a sus consejeros que abandonen el Govern y dejen solo al presidente, Pere Aragonés, los tres años que quedan de legislatura. El jefe del Gobierno catalán les exigió que resolvieran pronto la situación.

Los resultados, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, tras el cierre de las urnas virtuales a las cinco y media de la tarde, serán analizados hoy mismo por la ejecutiva del partido. La presidenta de la formación, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull, convocaron con antelación a sus compañeros, en la sede de JXCat, para dar una respuesta al deseo de las bases. Los máximos responsables podrían anunciar hoy mismo la ruptura.

De esta forma, a la espera de esa confirmación oficial por parte de Borràs y Turull, se cierra uno de los capítulos más inciertos de la política catalana tras el golpe de 2017. Con la participación más alta en un proceso de democracia interna de Junts, este viernes, las bases han determinado que no deben seguir gobernando conjuntamente con ERC después de las tensiones de las últimas semanas.

División entre JxCAT y ERC

El resultado de la consulta y la alta participación evidencian la fuerte división que existe en el seno de Junts respecto a cómo abordar esta crisis. Aunque los dirigentes tenían que actuar con neutralidad durante los días previos a la votación para no decantar la balanza hacia una opción u otra, la mayoría ha roto su silencio y se ha posicionado abiertamente para defender su postura.

El caso más llamativo ha sido el de la presidenta de JXCat, Laura Borràs, que defendió abiertamente la ruptura pese a no poder hacerlo. Como ella, también el ex presidente y fundador, Carles Puigdemont, el vicepresidente de Junts, Josep Rius; o los diputados Jaume Alonso – Cuevillas, Aurora Madaula y Francesc de Dalmases, han hecho campaña activa por la salida de sus representantes.

La mayoría de consejeros, precisamente, han liderado el bloque de los que querían seguir gobernando junto a ERC. Algunos, como la de Exteriores Victoria Alsina, incluso se hizo militante días antes para poder votar. Ella, como Jaume Giró, Lourdes Ciuró o Violant Cervera han apostado por mantenerse en el gabinete ya que la salida, dicen, les debilita. Como a más de 250 altos cargos, que también han hecho campaña por la permanencia, les iba su sueldo mensual.

También ha defendido la permanencia el ex secretario general y fundador Jordi Sánchez, el ex consejero Josep Rull o el ex alcalde de Barcelona y futurible candidato de nuevo a la alcaldía, Xavier Trías. También la mayoría de los alcaldes y cargos procedentes de la antigua Convergencia.

La gran pregunta que se hacen todos en JXCat es qué pasará internamente tras la escabechina que ha provocado esta consulta. Pues algunos dirigentes, como Aleix Sarri, han atacado directamente a los que proponían quedarse dentro del Govern. La mayoría coinciden en que próximamente habrá escisiones dentro de la organización que fundaron hace unos años Puigdemont y Sánchez.