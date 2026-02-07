Previsión AEMET: Castilla y León con lluvias y tormentas, ambiente nuboso y descenso de temperaturas

Hoy, 7 de febrero de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta nuboso a cubierto, con precipitaciones débiles dispersas en las primeras horas y localmente moderadas en el tercio occidental por la mañana. A medida que avance el día, las lluvias se tornarán más generalizadas y podrían ser persistentes, especialmente en el extremo sur, donde no se descartan tormentas y granizo. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y se prevén heladas débiles en zonas montañosas.

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 7 de febrero

Lluvias persistentes y ambiente fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre un fresco grado y un máximo de cinco, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con una humedad que alcanzará niveles altos. El viento, aunque moderado, soplará del sur a unos 15 km/h, aportando un ligero movimiento a la atmósfera cargada.

A medida que avance el día, la luz del sol, que se asoma tímidamente a las 08:29, se verá rápidamente opacada por nubes que traerán consigo chubascos. Ya por la tarde, la situación no mejorará y es probable que la lluvia se intensifique, dejando un rastro de frescura en el aire. La puesta del sol, a las 18:43, será un recordatorio de que, a pesar de la inclemencia del tiempo, la naturaleza sigue su curso, invitándonos a buscar refugio y calidez.

Zamora: cielos grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 3°C, mientras el viento sopla del sureste a 15 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta -1°C. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían hacer su aparición antes del mediodía.

La tarde promete ser aún más intensa, con cielos cubiertos y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 9°C. La humedad relativa se mantendrá alta, llegando al 90%, lo que sumado a las rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, generará un ambiente bastante incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la lluvia y el viento marcarán el ritmo de este día inusual.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 3°C, aunque la sensación térmica puede descender hasta -2°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará cubierto y la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. La temperatura máxima alcanzará solo 8°C, con una sensación térmica que no superará los 4°C, lo que hará que la jornada se sienta bastante fría. El cielo seguirá cubierto y la humedad relativa será alta, lo que contribuirá a un ambiente pesado. Con el sol saliendo a las 08:27 y poniéndose a las 18:46, disfrutaremos de aproximadamente 10 horas de luz, aunque la lluvia podría hacer que el día se sienta más gris de lo habitual.

Valladolid: cielo nublado y ambiente fresco

El tiempo en Valladolid se presenta con un cielo mayormente nublado, especialmente por la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados. Aunque hay posibilidad de lluvia, esta será leve y no afectará de manera significativa las actividades del día. El viento soplará de forma suave, creando un ambiente fresco pero agradable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para disfrutar de la rutina diaria. Aprovechar el día para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente opción.

Cielo cubierto y lluvias intensas en Burgos

La jornada en Burgos se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frío que puede llegar a ser intensa, especialmente por la mañana, cuando las temperaturas rondarán los 3 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente muy húmedo y ventoso, con rachas que alcanzarán los 40 km/h. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta -2 grados.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intensos

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados y una sensación térmica que puede descender hasta -3. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará nublado y se anticipan chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%.

Con el paso de las horas, el mercurio apenas alcanzará los 7 grados, por lo que se recomienda abrigarse bien. La tarde-noche se presentará con precipitaciones puntuales y el viento del sur soplará a una velocidad media de 15 km/h, lo que podría acentuar la sensación de frío.

Cielos nublados y lluvia esperada en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica bastante fría, con temperaturas que rondan los 0 grados. La humedad será alta, lo que acentuará la sensación de frío, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá y las condiciones empeorarán por la tarde-noche, con fuertes rachas de viento. Es un buen momento para disfrutar de un café caliente en casa y evitar salir sin un paraguas.

Segovia: cielo nublado y chubascos intensos

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 2 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. El viento del sureste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h, lo que acentuará la sensación térmica, que podría descender hasta -4 grados.

Con la llegada de la tarde, el mercurio apenas superará los 6 grados y la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 85%. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las precipitaciones continuarán durante la noche. La puesta del sol a las 18:40 marcará el final de un día marcado por la inestabilidad y el contraste térmico.

Cielo nublado y lluvias persistentes en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 2 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta -5. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se incrementa y es probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía.

Por la tarde, el cielo seguirá nublado y las lluvias se intensificarán, con una probabilidad de precipitaciones muy alta. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 6 grados y la sensación térmica se mantendrá en torno a 1 grado. Con la salida del sol a las 08:21 y su puesta a las 18:32, disfrutaremos de más de diez horas de luz, aunque el tiempo fresco y lluvioso marcará la jornada.

