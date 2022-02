La gingivitis es un problema que puede afectar incluso en la infancia, aunque su aparición es más frecuente en la edad adulta. La gingivitis en los niños tiene causas principalmente bacterianas, que resultan en lesiones del tejido mucoso. Conozcamos más sobre por qué se produce y también, qué remedios existen para tratar las encías sangrantes.

La gingivitis en niños

La gingivitis en niños se puede enmarcar como la forma de inicio de la enfermedad periodontal y , por ello, debe ser tratada con prontitud, para evitar complicaciones molestas y que comprometan la integridad del diente.

Gingivitis en niños: síntomas y causas

Los síntomas de la gingivitis en niños no son muy diferentes a los que caracterizan la misma condición en adultos. Aquí hay una lista de los principales:

Sangrado de las encías;

de las encías; Hinchazón ;

; Recesión gingival (las encías se alejan de los dientes, y en algunos casos este proceso hace visibles las raíces);

(las encías se alejan de los dientes, y en algunos casos este proceso hace visibles las raíces); Aliento con mal olor

Estos son los síntomas más destacados de la gingivitis, incluso en los niños.

Es fundamental, cuando se presentan todos juntos, proceder a la búsqueda de un remedio adecuado, a fin de evitar complicaciones inflamatorias e infecciosas más amplias.

¿Cuáles son las causas en cambio? Como ya hemos mencionado, en la mayoría de los casos se puede hablar de un origen bacteriano.

Normalmente estas bacterias proliferan entre la encía y el diente gracias a la falta de eliminación de cierta calidad de los alimentos que se convierte en placa bacteriana. Luego vamos aa enumerar cuáles.

Por otro lado, están también hábitos alimenticios incorrectos, en particular la deficiencia de vitaminas C y B, y la ingesta de algunos medicamentos, especialmente bloqueadores de los canales de calcio.

La herencia también juega un papel importante cuando se trata de las causas de las encías inflamadas.

Gingivitis en niños: los remedios

Cuando se trata de la resolución de la gingivitis en los niños , los remedios naturales cobran especial importancia. Dada la delicadeza física de los pacientes, es recomendable excluir fármacos y centrarse en soluciones no invasivas e igualmente eficaces.

Estos son los más eficaces y los que más suelen recomendar los periodoncistas:

Higiene oral

La higiene bucal es fundamental para prevenir y tratar las encías sangrantes y las encías inflamadas . Por ello, es necesario que los niños se cepillen los dientes después de cada comida aunque sin que se excedan en el roce, de modo que no aparezcan lesiones potencialmente inflamables. El uso de un cepillo de cerdas suaves y que el movimiento sea vertical desde la encía hacia el diente y nunca al revés es fundamental.

Otro hábito que deberás enseñarles es el uso de hilo dental gracias al cual podremos estar seguro de que se han quitado la placa bacteriana correctamente.

Dieta

La gingivitis en los niños también surge de los malos hábitos alimenticios. Todos los azúcares refinados y no refinados, y todos los productos ricos en almidón (pan, pasta, pizza, galletas, palitos de pan, galletas, arroz, polenta, snacks, legumbres, dulces,…) no son la mejor opción para unas encías sanas, sino que son justo lo peor: en este sentido es fundamental complementar la dieta de los niños con mayores cantidades de vitaminas, aumentando las cantidades de vitamina C, sustancia caracterizada por un alto poder antiinflamatorio.

Pero no hay que excederse con la vitamina C porque al ser un verdadero anticoagulante se corre el riesgo de aumentar el sangrado.

Té de hierbas de malva

El té de malva, muy bueno para beber por la noche, es un remedio válido contra las encías hinchadas y sangrantes . La malva también puede realizar su función como un enjuague bucal natural (solo unas pocas hojas secas agregadas a un poco de agua fría y es posible hacerlo en casa).