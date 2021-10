El baby shower, la fiesta en la que se celebra con alegría y desenfreno el inminente nacimiento del bebé , es una auténtica tradición en Estados Unidos. La futura madre, uno o dos meses antes de dar a luz, invita a sus amigas a esta fiesta donde se celebra el futuro por nacer. Alternativamente, si la madre no puede, sus amigas organizarán el baby shower de modo que ya sea que estás embarazada o deseas dar una sorpresa a una familiar o amiga embarazada, veamos cómo organizar un baby shower con estos consejos.

Organiza un baby shower con estos consejos

Lo primero de todo, es saber cuándo debes organizar el baby shower. Por lo general, una fiesta de bienvenida al bebé se lleva a cabo no lejos del nacimiento del bebé . El momento ideal es alrededor del octavo mes de embarazo.

Procura tener siempre en cuenta también que dado que el nacimiento está muy cerca, la fiesta es una excelente oportunidad para realizar infinidad regalos útiles tanto para la futura mamá como para el bebé. Por otro lado, esta fiesta es solo para mimar a la futura madre y al bebé.

Haz una lista de regalos

Si organizas un baby shower será buena idea tener una lista de todo aquello que se necesita para el bebé. La llamada lista de nacimiento que puedes dar a todas las invitadas a la fiesta para que elijan el regalo adecuado. Existen tiendas que hacen estas listas como cuando se elige hacer una lista de boda. Alternativamente, siempre puede buscar en la red, por ejemplo, Amazon ofrece un servicio de lista de nacimiento donde puedes incluir tus productos favoritos.

El lugar perfecto para organizar una fiesta de baby shower

Decide con calma que necesitas organizar la fiesta. Si eres una nueva mamá, podría ser un desafío organizacional para ti. Si, por el contrario, decides organizarlo en un restaurante o en cualquier caso en un espacio para alquilar, puede resultar un reto en cuanto a costes.

Esto nos lleva al siguiente consejo, que en última instancia es el más importante a la hora de organizar un baby shower.

El presupuesto

Decidir el presupuesto que se utilizará para organizar un baby shower es sin duda una de las decisiones más importantes a afrontar. De hecho, el embarazo puede implicar enormes costos, especialmente si eres madre primeriza. Así que siempre es bueno planificar con anticipación y establecer un presupuesto para la fiesta.

Una vez que hayas identificado la cantidad a gastar, puedes dividirla en decoraciones, comida, gadgets, tarjetas de invitación y agradecimiento, etc, y sobre todo también entender a cuántas personas puedes invitar.

La fecha, la lista de invitados y las invitaciones

Elige a tus invitados con cuidado ; puedes decidir invitar solo mujeres, o solo parejas, solo familiares o solo amigos. Intenta darte una regla predefinida para no decepcionar a nadie, pero mantén la distancia adecuada: es tu fiesta y tienes derecho a invitar a quien quieras.

Un simple mensaje de texto o un ticket más elaborado está bien, lo importante es que contenga indicaciones detalladas para llegar al lugar y hora. Sin embargo, antes de compilar la lista de invitados, recuerda elegir la fecha de la fiesta . También te recordamos que debes advertir a los huéspedes que vienen de otras ciudades pero también a los más cercanos a ti, pidiendo confirmación de su presencia!.

Elige el tema

Una fiesta que se precie suele ser un éxito cuando se elige un tema en torno al cual elegir decoraciones y adornos. Un tema especialmente indicado a la hora de organizar un baby shower es el floral-primaveral, sobre todo si la fiesta será al aire libre y en verano.

Si está planeando una fiesta de nacimiento para otra persona, debes tener en cuenta los gustos de la futura madre al elegir el tema. Establecer la temática también puede ser útil para comenzar a comprar las diversas decoraciones no perecederas como cubiertos y platos de plástico, cualquier obsequio para dejar a los invitados, etc. etc.

El menú

Tus invitados seguramente querrán comer algo en la fiesta de baby shower que organizaste.

El menú debe reflejar los gustos de la madre y estar en consonancia con el tema de la fiesta. Por norma general se suele optar por comer con los dedos, hacer un brunch, un té con galletas o un aperitivo. Un consejo inteligente es dar preferencia a los platos que se pueden preparar primero y luego guardar en la nevera o el congelador.

Si está embarazada y planeas tu propia fiesta, no se recomienda que pases horas en la cocina. Es mejor reclutar a los invitados más dispuestos y a los mejores en cocinar y compartir tareas, a menos que decidas optar por un servicio de catering,

Con estos consejos que te hemos dado, deberías poder organizar una gran fiesta de bienvenida al bebé, ya sea que seas su futura madre o una amiga suya. Si, por el contrario, crees que no puedes encargarte de estos aspectos poco antes de dar a luz o no quieres molestar demasiado a tus amigas, entonces siempre puedes recurrir al servicio de algunos expertos en el sector.