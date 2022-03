No todo es imprescindible en la interminable lista de artículos destinados al recién nacido . Y el sacrosanto entusiasmo por el bebé en camino puede llevar a los padres a derrochar demasiado, con artículos que incluso pueden llegar a ser muy caros. Mejor, pues, pensar con antelación y centrarnos en los artículos verdaderamente imprescindibles para el bebé y cómo se pueden adquirir al mejor precio.

Las cosas imprescindibles para un bebé

Ya cuando una pareja de padres se da cuenta de que están esperando un bebé, surge la fatídica pregunta: «¿qué necesitará el bebé en camino?» En la web hay millones de modelos de cochecitos, sillas de paseo, cunas, cunas, biberones , ropa y chupetes y aclarar las necesidades reales de un recién nacido no siempre es fácil. En las tiendas especializadas, los vendedores recomiendan comprar artículos que, en muchos casos, no son realmente útiles. Así que esto es lo que debe comprar con serenidad, sin gastar una fortuna, para recibir al bebé en el camino sin perder nada.

Ropa de cama y ropa de bebé

La ropa de cama y la ropa de un recién nacido tienen algunos artículos a los que no se puede renunciar. Puedes conseguir los mejores precios buscando productos online, pero también en tiendas especializadas cuando hay rebajas.

Esta es una lista de cosas imprescindibles para el recién nacido en lo que respecta a la ropa:

Trajes pequeños de chenilla, polar o algodón ligero

Camisetas y bodys, también de algodón, de manga corta y larga

Sudaderas y jerséis

Calcetines de algodón, evitando la lana

Baberos en cantidad, considerando uso frecuente

Sábanas para cama y cochecito

Mantita de lana y algodón ligero

El cochecito

Una de las primeras cosas que se recomienda a una pareja de futuros padres es el cochecito y a poder ser un «trío» formado por el capazo, un silla de coche y una de paseo. El coste del trío es variable, entre 350 y 700 euros. Pero , ¿realmente lo necesitaremos ? El capazo se utilizará un máximo de 3/5 meses, la silla de coche sólo hasta los 9 kg (más o menos 6/9 meses) y la silla de paseo, normalmente muy pesada respecto a los bebés muy ligeros y con cierre de sombrilla, podría ser incomoda para paseos diarios.

La alternativa ecológica y ecosostenible al trío es comprar una silla de clase 0/18 kg que va bien desde el nacimiento hasta los 3 años y el cochecito y la silla de paseo pueden ser usados ​​o prestados por amigos y familiares. El mercado de segunda mano para bebés es muy floreciente, abarcando desde la web hasta mercadillos y tiendas especializadas. De media, se ahorra alrededor del 50% del presupuesto, impactando mucho menos en el medio ambiente. Además, muchos nuevos padres ecológicos no compran cochecitos y sillas de paseo, sino que llevan a sus hijos en arneses especiales hasta que pueden caminar solos. En este caso, el ahorro es del 80% respecto al presupuesto.

Cuna y cambiador

El cambiador con o sin bañera integrada y la cuna con barrotes, son otro de los costes que realmente repercuten en el gasto a realizar por los futuros padres que van desde los 500 euros en adelante. Pero, ¿son realmente necesarios? ¿Y cuáles son las formas más convenientes de comprarlos? También en este caso, si quieres comprar estos objetos, puedes recurrir al mercado de segunda mano, ahorrándote cerca del 50% del presupuesto. Os recordamos que se utilizará la cuna hasta los 6 meses y el cambiador con bañera hasta los 4/5 meses.

La alternativa ecológica y económica es comprar una cómoda normal en lugar del cambiador que te durará mucho tiempo y armar la parte superior con un cambiador suave . Para la bañera del bebé, en cambio, existen adaptadores universales para la bañera y la ducha y, en cuanto a la cuna, aunque bonita, no es imprescindible.

En cuanto a la cuna, si no la tienes es evidente que la tendrás que comprar porque realmente se hace necesaria, pero en el caso de de que tengas oportunidad, puedes recurrir de nuevo al mercado de segunda mano o consultar a familiares y amigos.

Pañales

En cuanto al uso de pañales, existen alternativas ecosostenibles válidas a los desechables: son pañales lavables con los que tendrás un ahorro sustancial durante los tres primeros años de vida del bebé.

Chupete y biberones

El bebé que es amamantado no necesita estos artículos. Los pediatras recomiendan no complementar la lactancia con nada más: nada de chupete, biberón, té de manzanilla o hinojo. En el caso de que el recién nacido sea alimentado con biberón entonces tomaremos medidas, una vez nacido, para comprar lo necesario bajo el consejo del pediatra del niño. Para la higiene y limpieza del recién nacido no necesitas jabones, cremas y más, los pediatras sugieren utilizar agua y bicarbonato o almidón para cada lavado.