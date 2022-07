Deshidratación y diarrea en niños: prevención y tratamiento

Se dice que un niño tiene diarrea si tiene más evacuaciones intestinales de lo normal y/o si sus heces están menos formadas y son más acuosas. A veces, los niños con diarrea tienen otros síntomas como fiebre, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolores de estómago, calambres y sangre y/o mucosidad durante las secreciones pero también deshidratación, algo que ahora en verano puede ser realmente peligroso. Por ello, os hablamos ahora con detalle de la deshidratación y diarrea en niños con prevención y tratamiento.

Deshidratación y diarrea en los niños

La diarrea puede ser peligrosa si no se maneja correctamente porque favorece la salida excesiva de agua y minerales del cuerpo del niño. Si estos líquidos no se restauran adecuadamente, el niño puede deshidratarse excesivamente y puede necesitar ser hospitalizado.

¿Pero qué causa la diarrea? Hay varias causas para que el niño sufra diarrea, siendo las más comunes las infecciones virales .

¿Cómo puedo prevenir la diarrea?

El lavado de manos apropiado y el manejo cuidadoso de los alimentos son las mejores maneras de prevenir la propagación de gérmenes que causan diarrea dentro del hogar.

¿Qué hacer si el niño tiene diarrea?

Los niños con diarrea deben seguir bebiendo la cantidad adecuada de líquidos para evitar la deshidratación.

Si son bebés amamantados , continúa alimentándolos a demanda y ofrécele al bebé los alimentos que suele comer con más ganas.

Si son bebés alimentados con leche en polvo, no la diluyas más, sino que continúa alimentándolos tanto con la leche como con los alimentos que comen normalmente.

Si no está amamantando o alimentando con biberón, le puedes ofrecer a tu bebé alimentos que come de buena gana y bebidas sencillas que no sean demasiado azucaradas.

Si el niño no puede obtener suficientes líquidos, ofrécele una solución salina rehidratante .

¿Qué es la deshidratación?

La deshidratación se produce por una pérdida excesiva de líquidos corporales, que están compuestos por agua y sales minerales . Cuando los bebés tienen diarrea, pueden perder grandes cantidades de sales y agua de su cuerpo, descarga tras descarga, y pueden deshidratarse muy rápidamente. Esto puede suceder aún más rápidamente en caso de vómitos.

La deshidratación puede ser muy peligrosa, especialmente para bebés y niños pequeños.

¿Cuáles son los signos de deshidratación?

Estos son los principales signos de deshidratación:

disminución de la micción (menos de 4 pañales mojados en 24 horas en bebés y menos de 3 pañales mojados en 24 horas en niños mayores),

aumento de la sed,

ausencia de lágrimas,

piel seca, boca y lengua,

frecuencia cardíaca más rápida,

ojos hundidos,

piel grisácea,

fontanela hundida en la cabeza del bebé.

Si tu hijo presenta alguno de estos signos y síntomas, informa inmediatamente a tu médico o acude al puesto de primeros auxilios más cercano.

¿Qué es la solución salina rehidratante ?

La solución salina rehidratante es una mezcla de agua, sales y azúcar en cantidades específicas . Estas soluciones también se pueden absorber cuando el niño tiene diarrea o vómitos intensos.

Las soluciones salinas rehidratantes se pueden utilizar para:

mantener a los niños bien hidratados cuando tienen numerosos episodios de diarrea;

cuando tienen numerosos episodios de diarrea; reponer los líquidos perdidos cuando los bebés muestran signos de deshidratación leve.

Las soluciones salinas rehidratantes están disponibles en las farmacias en preparaciones listas para usar o mezclables.

¿Qué evitar darle a un niño con diarrea y/o vómitos?

No le des a tu hijo bebidas azucaradas como jugos de frutas o bebidas de frutas azucaradas, bebidas carbonatadas, té endulzado, caldo o agua de arroz . Estos no tienen las cantidades adecuadas de agua, sales y azúcar y pueden empeorar la diarrea.

Si tu hijo tiene secreciones diarreicas frecuentes, asegúrate de que esté bebiendo una solución salina rehidratante (no solo agua) y comiendo una cantidad adecuada de alimentos.

Están indicados los alimentos con hidratos de carbono complejos, como las carnes magras y las frutas y verduras .

Siempre habla con el médico antes de darle cualquier medicamento de venta libre a un niño para detener la diarrea.

¿Cuándo debo llamar al médico?

Llama a tu pediatra si: