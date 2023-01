¿Cómo lavar la ropa de cama del bebé? La ropa de cama de la cuna de tu bebé debe estar siempre segura y libre de suciedad, para que no haya elementos peligrosos sobre su cama. Para mantener su ropa limpia y libre de gérmenes, debes lavarla regularmente después de un cierto período de tiempo. La piel del bebé, especialmente cuando se trata de un recién nacido, es demasiado sensible para tolerar cualquier elemento sucio o lleno de gérmenes en su cama. Es vital entonces, mantener la ropa de cama de tu hijo libre de polvo y alérgenos para garantizar una noche de sueño reparador. Por eso es necesario saber cómo lavar las sábanas de la cuna y con qué frecuencia.

Cómo lavar las sábanas del bebé: una guía práctica

Los médicos recomiendan un detergente especial para lavar la ropa y la ropa de cama del bebé. Trata de evitar el uso de detergentes con colorantes, químicos , sulfatos o perfumes añadidos. Estas sustancias son altamente dañinas para la salud de tu bebé. Por lo general, los niños tienen sistemas inmunitarios bajos o nulos. Debido a esto, necesitan la ropa de cama más limpia, la ropa más suave y los juguetes más blanditos y limpios para mejorar su salud. Como padre o madre, debe asegurarte de que todos estos elementos estén presentes para brindarle a su hijo un entorno más seguro.

Para mantener la ropa de cama de tu bebé limpia y suave, puedes utilizar un detergente natural . Los detergentes con fragancias químicas pueden causar problemas en la piel del bebé porque son muy irritantes para la piel. Antes de lavar la ropa de cuna de tu bebé, comprueba que el protector no esté perforado o que los cordones estén en su sitio.

Si ves manchas (en la mayoría de los casos, las verás a primera vista), será bueno usar algún producto quitamanchas antes de que metas la ropa dentro de la lavadora.

Usa el ciclo más bajo en tu lavadora

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta antes de empezar a las sábanas del bebé en la lavadora es usar el ciclo más bajo de tu electrodoméstico o también el llamado programa «para prendas delicadas». El ciclo más rápido de la lavadora daña la suavidad y tersura de la ropa del bebé. Además, se vuelve difícil dormir en unas sábanas que han pasado por un ciclo rápido. Por lo tanto, los expertos recomiendan usar un ciclo más bajo de la lavadora. También hay una alternativa. Si no quieres lavar la ropa de tu bebé en la lavadora, puedes lavarla a mano para mantenerla tan suave como antes.