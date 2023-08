La alimentación con biberón es una opción muy común entre las madres y padres que no pueden o no quieren dar el pecho a sus bebés . Sin embargo, no todos los biberones son iguales y hay que tener en cuenta algunos aspectos para asegurar una correcta nutrición y evitar problemas como los cólicos, los gases o el reflujo. En concreto, debemos saber cómo elegir el tamaño de tetina del biberón según la edad del bebé tal y como os explicamos a continuación.

Cómo elegir el tamaño de tetina del biberón

Uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir el biberón, es el tamaño de la tetina, que determina el flujo de leche que sale del biberón. Elegir una tetina adecuada al ritmo de succión y a la edad del bebé es fundamental para que este se alimente bien y no se atragante ni se quede con hambre.

Tipos de tetinas según el tamaño

Las tetinas se clasifican según el tamaño del orificio por el que sale la leche. Existen cuatro tamaños principales:

Tetina 1 : tiene un orificio pequeño y está indicada para los recién nacidos y los bebés de hasta 3 meses. Permite un flujo lento de leche, ideal para los primeros días de vida.

: tiene un orificio pequeño y está indicada para los recién nacidos y los bebés de hasta 3 meses. Permite un flujo lento de leche, ideal para los primeros días de vida. Tetina 2 : tiene un orificio mediano y está indicada para los bebés de entre 3 y 6 meses. Permite un flujo medio de leche, adecuado para cuando el bebé empieza a comer más cantidad y más rápido.

: tiene un orificio mediano y está indicada para los bebés de entre 3 y 6 meses. Permite un flujo medio de leche, adecuado para cuando el bebé empieza a comer más cantidad y más rápido. Tetina 3: tiene un orificio grande y está indicada para los bebés de más de 6 meses. Permite un flujo rápido de leche, apropiado para cuando el bebé ya tiene una buena capacidad de succión y puede regular el ritmo.

tiene un orificio grande y está indicada para los bebés de más de 6 meses. Permite un flujo rápido de leche, apropiado para cuando el bebé ya tiene una buena capacidad de succión y puede regular el ritmo. Tetina 4: tiene un orificio muy grande y está indicada para los bebés que toman leche espesa o papillas. Permite un flujo muy rápido de leche, solo recomendable para alimentos más densos que la leche materna o de fórmula.

Cómo saber si la tetina es la adecuada

Para saber si la tetina que usamos es la adecuada para nuestro bebé, podemos observar su comportamiento durante la toma. Algunas señales que nos indican que la tetina es la correcta son:

El bebé se agarra bien a la tetina y no se suelta ni se cansa.

El bebé no hace ruido al succionar ni traga aire.

al succionar ni traga aire. El bebé no se atraganta ni tose con la leche.

El bebé no se queda con hambre ni se irrita al terminar el biberón.

Por el contrario, algunas señales que nos indican que la tetina no es la adecuada son:

El bebé se desespera y llora porque la leche sale muy lenta o muy rápida.

El bebé hace burbujas o ruidos al succionar o traga mucho aire.

o ruidos al succionar o traga mucho aire. El bebé se atraganta o tose con la leche o escupe parte de ella.

o tose con la leche o escupe parte de ella. El bebé se queda con hambre o se sacia demasiado rápido al terminar el biberón.

Cómo cambiar el tamaño de la tetina

No hay una regla fija para cambiar el tamaño de la tetina, ya que cada bebé tiene su propio ritmo de crecimiento y desarrollo. Lo mejor es ir probando diferentes tamaños según vayamos observando las señales que nos da nuestro bebé.

No obstante, hay algunos momentos en los que es conveniente revisar el tamaño de la tetina, como por ejemplo:

Cuando el bebé cambia de etapa (de recién nacido a lactante, de lactante a mayor).

(de recién nacido a lactante, de lactante a mayor). Cuando el bebé cambia de tipo de leche (de materna a fórmula, de fórmula a espesa).

(de materna a fórmula, de fórmula a espesa). Cuando el bebé empieza a tomar otros alimentos (papillas, purés, cereales).

(papillas, purés, cereales). Cuando el bebé muestra signos de incomodidad o insatisfacción con el biberón.

En cualquier caso, es importante consultar con el pediatra antes de cambiar el tamaño de la tetina, ya que él podrá orientarnos sobre las necesidades nutricionales y las preferencias de nuestro bebé.