Es una de las primeras preguntas que se hacen todas las mujeres cuando descubren que están esperando un hijo es: ¿cuándo nacerá? ¿Cómo se calcula la fecha de parto? En primer lugar hay que precisar que la fecha es indicativa, dado que es complicado saber exactamente cuándo se produjo la concepción y además, los niños no nacen con precisión matemática. Los hay que llegan antes de que finalicen las 40 semanas y los que esperan más, pero en todo caso no más allá de las 42 semanas cuando, si el parto no surge espontáneamente, se induce el parto. En cualquier caso, existe una forma bastante fiable de calcular la fecha prevista de parto que os explicamos a continuación.

¿Cómo calcular la fecha de parto?

¿Cómo calcular la fecha de parto y las semanas y meses de embarazo? Lo cierto es que son muchas las formas de calcular las semanas de embarazo o el mes de gestación, pero no todas son igual de fiables por lo que vamos a conocer cuál es la mejor de todas, cómo se aplican y qué otros métodos tenemos disponibles.

A menudo, cuando la mujer se queda embrazada puede llegar a dudar o preguntarse de cuántas semanas está sin saber la respuesta exacta. Esto sucede porque la concepción ocurre durante la ovulación, que varía de una mujer a otra. Además, los médicos calculan el período de gestación en semanas y no en meses lo que nos puede llevar, en el caso de que sea nuestro primer embarazo, a no hacer un buen cálculo de la fecha del parto.

¿Pero cómo se calcula en embarazo en función de las semanas? Cuando estés segura de que estás embarazada , lo primero que debes hacer es considerar el tiempo de gestación en semanas que siempre se componen de siete días, mientras que la duración de los meses es variable. El período de embarazo dura en promedio unas 40 semanas. Para poder tener una fecha lo más segura posible, es necesario contar las semanas, comenzando desde el primer día de la última menstruación . Esto significa un cálculo de 10 a 15 días antes de la fertilización real. El momento de la fecundación , o el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, nunca es seguro, mientras que la fecha del inicio de la última menstruación es indiscutible. Por otro lado, debes tener también en cuenta la duración media de tu ciclo menstrual (es decir, el intervalo de tiempo entre una menstruación y la otra) y con ello es posible establecer aproximadamente la fecha de entrega.

Cómo calcular semanas y meses

El consejo para las embarazadas es tener a mano una tabla de fácil acceso que muestre las semanas de gestación y la equivalencia con los meses. En el caso de no tener una de estas tablas siempre podemos apuntar lo que ahora os mostramos y con ello tener una referencia para hacer nuestro cálculo tanto en meses como en semanas.

el primer mes de embarazo incluye de 1 a 4 semanas;

de embarazo incluye de el segundo mes de embarazo incluye de 5 a 8 semanas;

de embarazo incluye de el tercer mes de embarazo incluye de 9 a 13 semanas;

de embarazo incluye de el cuarto mes de embarazo incluye de 14 a 17 semanas;

de embarazo incluye de el quinto mes de embarazo incluye de 18 a 22 semanas;

de embarazo incluye de el sexto mes de embarazo incluye de 23 a 27 semanas;

de embarazo incluye de el séptimo mes de embarazo abarca de 28 a 31 semanas;

de embarazo abarca de el octavo mes de embarazo incluye 32 a 35 semanas;

de embarazo incluye el noveno mes de embarazo incluye 36 a 40 semanas.

El calendario obstétrico

Para tener mayor precisión sobre la fecha del parto o el fin del embarazo , también es necesario tener en cuenta la regla obstétrica . Utilizada por médicos y matronas, la regla de cálculo obstétrica es una herramienta formada por dos discos que con su medida también tiene en cuenta los días de gestación y no solo las semanas, logrando programar y facilitar la planificación de visitas y exámenes.

Dado que la fecha calculada para el nacimiento del bebé a menudo tiene un valor puramente estadístico (esto es especialmente cierto en los casos de mujeres con ciclos irregulares). Como ya se mencionó, es posible calcular la semana de embarazo, siempre comenzando desde el primer día de la última menstruación que se tuvo antes de la concepción y no desde lo que pudo haber sido el período de la misma. Esto significa que la gestación no necesariamente dura nueve meses, sino ocho meses y medio. De hecho, una gestación normal dura alrededor de 38 semanas desde el momento de la concepción, pero también es probable que ocurra en el período entre dos semanas antes y dos después de la fecha esperada.

El período fértil

Calcular las semanas de embarazo en una mujer con un ciclo regular es definitivamente mucho más fácil que en aquellas con un ciclo variable . La regularidad de la menstruación varía de una mujer a otra en función de factores psicofísicos, endocrinológicos y, a menudo, climáticos. Por lo general, el período fértil en una mujer con un ciclo regular es entre los 5 días anteriores a la ovulación y los 2 días siguientes. Suponiendo un ciclo de 28 días, el período de mayor fertilidad corresponde a la segunda semana del ciclo y al comienzo de la tercera.

Por este motivo el cálculo de cuando nacerá el bebé tiene que ver también con el tiempo que dure el ciclo de la mujer. Esto se debe a que, más o menos a la mitad de un ciclo menstrual regular de 28 días, es decir, alrededor del día 14, se produce la ovulación , es decir, la liberación del ovocito que finalmente será fecundado por el espermatozoide.

Al agregar al cálculo también los datos relacionados con la duración de la fase lútea (la que sigue a la ovulación) es posible establecer, aunque con cierto margen de incertidumbre, cuándo tuvo lugar realmente la concepción.

Según lo explicado, por lo general, las semanas de embarazo se calculan según el método llamado período gestacional : el conteo no comienza desde el momento de la concepción, que es muy difícil de identificar con certeza en primer lugar porque después de la relación sexual, el esperma tarda unos días en salir. fertilizar el óvulo, sino también porque incluso los ciclos muy regulares con ovulación en el día 14 están sujetos a cambios imponderables. La ovulación puede haber ocurrido antes o después de la fecha esperada. Por estas razones, el cómputo comienza desde el primer día de la última menstruación: una fecha cierta y fácil de recordar.

La fecha presunta de parto, en resumen, se calcula sumando 280 días desde el primer día de la última menstruación, es decir 10 meses lunares.

Si el ciclo menstrual es regular , la fecha presunta del parto (que corresponde a la semana 40 de embarazo) tiene un margen de error, en un embarazo fisiológico -es decir, sin complicaciones- de unos 15 días.

Cálculo online

Existe también el método de hacer un cálculo online de las semanas de gestación. Al ingresar todos los datos requeridos en la calculadora online , siempre estimados en el día de la última menstruación antes de la concepción, será posible hacerse una idea de la fecha presunta en la que nacerá tu bebé.

El cálculo por ecografía morfológica

La ecografía morfológica o estructural es una de las más importantes a las que debe someterse una mujer embarazada. El período en el que se realiza es relativo al segundo trimestre de gestación, es decir entre la vigésima y la vigésima tercera semana. Durante esta ecografía, se revisan cuidadosamente el corazón, el cerebro, el tubo neural, el tracto urinario, el estómago, la circunferencia y la pared abdominal. También se evalúan la placenta, el funículo, la cantidad de líquido amniótico y el latido fetal y se puede acabar de determinar la fecha en la que se producirá el parto o como se dice, el momento en el que se sale de cuentas.