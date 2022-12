Los beneficios de la natación en el embarazo

Cuando estás embarazada siempre piensas en qué actividad física es mejor hacer para cuidar de tu cuerpo en un momento tan delicado, evitando sobrecargar un cuerpo que ya ha sido puesto a prueba. Todos los expertos coinciden en que una mujer embarazada debe moverse un poco y hacer ejercicio, siguiendo los consejos del ginecólogo. Los beneficios de la natación durante el embarazo son de todos conocidos: es un deporte que realmente puede ayudarnos a mantenernos en forma y hacernos sentir bien durante los 9 meses de espera.

Beneficios de la natación durante el embarazo

Cuando se trata de deportes completos , la natación es sin duda la primera disciplina que nos viene a la mente. Conocemos todos sus lados positivos, tanto para el cuerpo como para la mente. Si estamos embarazadas, entonces, es una práctica que nos puede ayudar a mantener el cuerpo en entrenamiento y paliar algunas pequeñas o grandes dolencias que trae consigo el embarazo. También nos ayuda a despegar la mente y relajarnos, mimados por el agua de la piscina que nos permite reconectarnos con el mundo. Entre otras cosas, parece ser la mejor manera de prepararse para el parto.

Por lo señalado, no pensemos que como estamos embarazadas, salvo gestaciones de alto riesgo, tenemos que quedarnos en casa sentadas en el sofá. Encontrarse en ese estado permite realizar una vida lo más normal posible, de ahí que se pueda seguir con el ritmo normal, adaptándolo eso sí a las circunstancias.

5 beneficios principales de nadar en el embarazo

Y en el caso de que elijamos la natación, a lo señalado, podemos sumarle estos cinco beneficios principales.

Aumenta la resistencia pulmonar. Se convierte en una herramienta estupenda para poder hacerle frente a problemas habituales en ese periodo tales como varices o calambres. Y es que mejora notablemente lo que es la circulación sanguínea. No menos importante es que también aumenta considerablemente lo que es el tono muscular, tanto de las extremidades superiores como inferiores. Logra reducir los dolores de espalda que muchas embarazadas sufren. De igual modo, hay que resaltar que la natación contribuye a que la futura mamá se prepare mejor para el momento del parto.

Estas son algunas de las ventajas más importantes que trae consigo practicar ese deporte durante el embarazo. No obstante, es vital que se lleve a cabo teniendo en cuenta estas recomendaciones:

Antes de entrar en el mar o en la piscina, hay que realizar ejercicios de calentamiento.

Nunca hay que nadar en solitario , siempre se debe hacer en compañía.

, siempre se debe hacer en compañía. En todo momento hay que evitar estar mucho tiempo bajo el agua buceando.

Está totalmente prohibido nadar a todas aquellas embarazadas que cuenten con problemas vasculares, que se enmarquen dentro de la categoría de alto riesgo o que tengan amenaza de parto prematuro.

¿Cuándo empezar a nadar durante el embarazo?

Los médicos recomiendan evitar hacer demasiados esfuerzos en el primer trimestre del embarazo , quizás a partir de la semana 14. Por supuesto, si ya has practicado natación anteriormente, también puedes preguntar si puedes seguir entrenando, quizás siguiendo un ritmo más lento.

Los expertos aconsejan no superar las tres veces por semana: a la hora de entrenar, sea cual sea la disciplina elegida, es mejor no abusar y escuchar las señales que envía el cuerpo, para no excederse. Está bien tener un movimiento saludable, pero sin querer ser un superhéroe. Recordemos que tenemos que cuidar al bebé que llevamos. Y también de nosotras mismas.

Cómo nadar durante el embarazo

¿Qué estilo de natación es mejor practicar durante el embarazo? Obviamente no hay un consejo que se aplique a todas las mujeres. Todas deben encontrar el equilibrio a la hora de hacer deporte durante el embarazo , escuchando su cuerpo y deteniéndose cuando empiezan a cansarse. Los expertos solo excluyen el estilo mariposa y recomiendan nadar boca arriba, porque podría dar un mayor alivio a diversos problemas que suelen presentarse durante los 9 meses de gestación.

El estilo braza permite entrenar todo el cuerpo y ayuda a la gestante a respirar bien y con calma, práctica que también será útil en el momento del parto. Y también es útil para que la mujer se sienta a gusto, pero cuidado porque puede ser muy agotador si no sabes coordinar bien.