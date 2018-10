Daniel Craig, objeto de burlas por llevar a su hija en un portabebés

Estamos en pleno siglo XXI y pensamos que se ha avanzado mucho a la hora de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, aún siguen pasando cosas que nos vienen a dejar claro que hay que continuar trabajando mucho en esa línea, pues siguen existiendo mentes totalmente retrógradas. Buena muestra de eso es que el actor británico Daniel Craig, de 50 años de edad, ha sido objeto de burlas y ha visto puesta en duda su masculinidad. ¿Por qué? Por hacer algo tan tierno y tan normal en un padre como llevar a su hija en un portabebés.

Sigue leyendo y conocerás toda la polémica.

Daniel Craig, papá reciente

El pasado mes de septiembre, el mencionado actor, conocido por dar vida al famoso agente 007 James Bond en las últimas películas de la saga, volvía a convertirse en padre por segunda vez. Así, tras siete años de matrimonio, tenía junto a su esposa, la también actriz Rachel Weisz, a su primera hija en común.

Una pequeña esa que venía a ampliar la familia que esos intérpretes han decidido formar también con sus hijos de relaciones anteriores. Así, Daniel tiene una hija llamada Ella, de 24 años, fruto de su relación con Fiona Loudono mientras que Rachel tiene como primogénito a Henry, de 12 años, que es fruto de su relación con Darren Arofnosky.

Daniel Craig lleva a su hija en un portabebés

Afortunadamente y como cada vez más padres, el protagonista de películas como “Múnich” (2005) y “Quantum of Solace” (2008) no ha dudado estos días en encargarse de cuidar a su hija pequeña. Por ese motivo, como tenía que salir a hacer unos recados, no dudó en llevarla consigo en un cómodo y práctico portabebés. Y así le realizaron varias fotografías distintos paparazzis que las vendieron a varios medios de comunicación.

Unas imágenes que se han convertido, sin lógica de ningún tipo, en objeto de burlas.

Surgen las burlas

A la gran mayoría de personas ver a un actor como Daniel Craig cuidando de su hija y llevándola en ese citado portabebés les transmite naturalidad y normalidad, la de ejercer de padre. No obstante, está claro que hay individuos que se han quedado anclados en el pasado y no han evolucionado. Y así lo demuestran criticando y riéndose del actor.

En concreto, quien ha suscitado la polémica no ha sido otro que un periodista de un programa de televisión llamado Piers Morgan. Y es que este hizo uso de su perfil en la red social Twitter para colgar una de las fotografías del citado actor con su pequeña y la acompañó de este mensaje: “¡¡¡Oh 007…¡¿tú también?!”. Eso sin pasar por alto que puso como hastag “#emasculatedBond”, que puede traducirse como “Bond castrado”.

Vamos, que ponía en tela de juicio la masculinidad de Craig simplemente por el hecho de que cuida de su hija pequeña.

Respuestas inmediatas

La polémica ha surgido rápidamente ya que son muchas las personas que se han manifestado totalmente en contra de los pensamientos de ese presentador de televisión. En concreto, una de las voces que más se ha levantado contra el pensamiento del citado Morgan no ha sido otro que el actor estadounidense Chris Evans, conocido por sus papeles en películas como “Los vengadores” o “Capitán América”. En concreto, este intérprete ha escrito el siguiente mensaje en Twitter: “Realmente tienes que estar muy inseguro de tu propia masculinidad para preocuparte por cómo otro hombre lleva a su hijo. Cualquier hombre que pierde el tiempo cuantificando la masculinidad es que está aterrorizado en su interior”.

Desde entonces son muchos los famosos y no famosos que no han dudado en respaldar la acción de Craig y criticar abiertamente la postura del presentador de televisión. Así, han manifestado su postura subiendo fotografías de sí mismos, de sus parejas o de conocidos llevando también a sus hijos pequeños en un portabebés.

Una manera esa de rechazar un comentario que está absolutamente fuera de lugar y también fuera de lo que es el siglo XXI. Si estamos luchando todos por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres así como acabar con el sexismo, no se pueden tolerar posturas que vienen a atentar contra los avances logrados en ese sentido.