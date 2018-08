Vas a tener una hija y ahora te encuentras intentando encontrar el nombre perfecto para ella. Por eso, estás consultando tendencias, has pensado en nombres originales, has tenido en cuenta nombres de actrices…Sin embargo, ni aún así has dado con el que te guste. De ahí que ahora vayamos a intentar ayudarte. Por ese motivo, a continuación, te vamos a dar a conocer nombres de deportistas para niña.

Quizás entre esos se encuentre el perfecto para tu pequeña que viene en camino.

Mireia

Si hay una persona que ha conseguido convertirse en un referente en España y en todo el mundo dentro del mundo de la natación esa es la española Mireia Belmonte. Y es que tiene en su palmarés una larga lista de medallas, como cuatro medallas en los Juegos Olímpicos, seis medallas en Mundiales y trece en el Europeo, entre otras.

Distintas teorías son las que existen sobre el origen de este nombre, que puede traducirse como “la mujer maravillosa”. Se establece que pertenece a mujeres seductoras, con un enorme poder de seducción, alegres y nerviosas.

Eso sin pasar por alto que poseen un enorme sentido crítico, que son algo caprichosas y que poseen una enorme sensibilidad.

Garbiñe

Tras Conchita Martínez o Arantxa Sánchez Vicario, Garbiñe Muguruza se ha convertido ahora en la mujer española que es una figura indiscutible dentro del tenis en todo el mundo. Ha conseguido ocupar la número 1 del ranking WTA y ha logrado proclamarse campeona tanto del Roland Garros en 2016 como de Wimbledom en 2017.

Garbiñe es un nombre de origen vasco, que viene a ser una versión de “Inmaculada”. Significa “la que es limpia” y pertenece a féminas que son muy cabezotas, perseverantes a la hora de conseguir sus objetivos y de fuerte carácter.

De la misma manera, se destaca que pueden llegar a ser muy autoritarias y que le otorgan un gran valor a la familia.

Venus

Sin lugar a dudas, Venus Williams es una de las tenistas más importantes de toda la historia, al igual que su hermana Serena. Ha conseguido ganar 49 torneos de la WTA de forma individual, destacando un total 5 Wimbledom y 2 Abiertos de Estados Unidos, entre otros muchos. Ha conseguido ocupar durante muchas semanas el primer puesto de la WTA y, además, tiene el honor de ser la primera mujer afroamericana en conseguirlo.

Agradables, sensibles y dulces. Así es como se determina que son las mujeres que responden a este nombre, que tiene origen mitológico ya que así era como se daba en llamar la madre de Eros.

No se debe pasar por alto que, además, son féminas creativas, con talento artístico, muy trabajadoras y que odian la rutina.

Carolina

Si el bádminton ha conseguido convertirse en un deporte de interés en nuestro país eso es gracias a la onubense Carolina Marín. Y es que esta joven ha pasado a ser un referente dentro y fuera de nuestras fronteras al conseguir ser campeona olímpica en 2016, dos veces campeona mundial, 4 veces campeona de Europa…Eso sin olvidar que cuenta con el Premio Nacional del Deporte o la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Carolina es un nombre de origen germánico y significa “mujer fuerte”. Se atribuye a féminas extrovertidas, amables, que poseen una enorme capacidad de esfuerzo y muy inteligentes. Asimismo son inteligentes, les gusta hacerle frente a nuevos retos y siempre están dispuestas a ayudar a las personas que más lo necesitan. Eso sin pasar por alto que le otorgan un gran valor tanto a la familia como a los amigos.

Lydia

En esta lista de nombres de deportistas para niña no podía faltar el de la leonesa Lydia Valentín, que se ha convertido en figura mundial en el ámbito de la halterofilia. Así, lo demuestra su palmarés donde toman protagonismo desde sus dos medallas en el Campeonato Mundial hasta su medalla en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 pasando por destacar que es tetracampeona de Europa.

Lydia, que también puede escribirse Lidia, es un nombre de origen griego que puede traducirse como “procedente de Lidia”. Es propio de mujeres sentimentales, muy femeninas, dulces y que tienen un elevado grado de empatía.

Le dan gran valor al amor y a la familia, son algo cabezotas y destacan también por su ambición.