Ruta de Harry Potter. Un viaje inolvidable en familia

A estas alturas del año y aún sigues sin proceder a encontrar el destino perfecto para tus vacaciones en familia. Y es que aunque has barajado distintas opciones, tales como lugares de costa o incluso campings, no has dado con el lugar perfecto. Precisamente por ello ahora te vamos a servir de ayuda. Sí, porque te proponemos que elijas Londres para poder llevar a cabo la Ruta de Harry Potter, que os hará disfrutar de un viaje inolvidable en familia.

Se trata de una ruta que os permitirá conocer a fondo algunos de los rincones más especiales que han aparecido y han jugado un papel esencial en la saga cinematográfica sobre ese joven mago creado por J.K. Rowling.

A continuación, los lugares que componen ese itinerario que os hará pasar unas vacaciones únicas y, sobre todo, mágico si sois seguidores de ese personaje:

King´s Cross

Uno de los lugares que se ha convertido de obligada visita en la capital británica es la estación de King´s Cross. Sí, porque, como sabrás, hasta ella tenían que acudir Harry, Ron y Hermione y el resto de los alumnos para tomar el tren que les llevaba hasta el Colegio Hogwarts. En concreto, este se tomaba desde el mágico andén 9 y ¾.

Hoy en ese espacio esencial para el transporte de Londres cabe la posibilidad de hacerse una fotografía imitando el momento en el que el joven mago traspasaba la pared con su equipaje. Y es que hay un carrito incrustado en un muro y, además, te prestan una bufanda de Hogwarts para recrear aún mejor esa escena. Eso sí, si queréis conseguirla, es importante que os arméis de paciencia porque las colas son considerables.

Y eso sin olvidar que al lado hay una tienda donde se puedan encontrar un sinfín de productos sobre la citada saga literaria y, posteriormente, cinematográfica.

Leadenhall Market

En los alrededores de la estación de tren de Liverpool Street es donde se encuentra este mercado que también forma parte de la Ruta de Harry Potter. ¿Por qué? Porque allí, concretamente en el número 42, está la puerta que servía para que el mago y Hagrid, en la película “Harry Potter y la Piedra Filosofal” (2001), accedieran al famoso callejón Diagon.

Millenium Bridge

Además de ser uno de los monumentos más especiales de la ciudad de Londres, es una visita obligada para los incondicionales del personaje que nos ocupa. Y es que este puente aparecía en el largometraje “Harry Potter y el misterio el príncipe” (2009). Concretamente era hecho añicos por los mortífagos mientras los ciudadanos que se hallaban en él intentaban huir despavoridos.

Tower Bridge

Visitar la capital británica supone conocer in situ sí o sí la Tower Bridge, que es una de las construcciones más identificativas y significativas de la ciudad. No obstante, si vosotros tendréis que incluirla como parada en vuestra ruta es porque la misma también tuvo su presencia en la saga que nos ocupa.

En concreto, apareció en la película “Harry Potter y la Orden del Fénix” (2006) como parte del recorrido “volador” que realizan Harry y los miembros de la citada orden en pro de encontrar un refugio y un centro de operaciones para hacerle frente al regreso de Lord Voldemort.

Calle Great Scotland Yard

Hasta esta rúa tendréis que acudir para poder conocer el lugar elegido para establecer la cabina de teléfono que era utilizada en varias películas de la saga para poder acceder al Ministerio de Magia.

Warner Bros Studio Tour. The Making of Harry Potter

Por supuesto, en esta ruta que os proponemos no podía faltar la visita al parque temático que gira en torno al joven mago. Sin lugar a dudas, es una experiencia inolvidable para todos los fans de la saga.

Un autobús específico en el centro de Londres es el que podréis tomar para acudir a esos estudios que os dejarán con la boca abierta desde que pongáis el primer pie en ellos. Algunos de los escenarios emblemáticos de las películas como el comedor de Hogwarts, el callejón Diagon o las habitaciones son los que podréis admirar in situ así como una larga lista de prendas de vestir de los protagonistas, de escobas, de seres mágicos…Eso sin pasar por alto que os podréis hacer una fotografía a bordo de una Nimbus 2000, que podréis tomar una cerveza de mantequilla o que podréis visitar El Bosque Prohibido.

¿Qué te parece esta propuesta viajera?