Sofía Suescun, ¿está embarazada?

Si hay una joven que en estos momentos está de máxima actualidad esa es la pamplonica Sofía Suescun, de 21 años. Y es que no solo se ha convertido en la reciente ganadora de la última edición del reality “Supervivientes” sino que, además, ha comenzado a trabajar como asesora del amor en “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Pero ahí no queda la cosa, pues, además, está de plató en plató debido a su singular relación de pareja con Alejandro Albalá, ex marido de Isa Pantoja.

Y ahora se suma un hecho más que ha llevado a que se mantenga en el candelero. ¿Qué ha sucedido? Que podría estar embarazada.

Sigue leyendo y te contamos todos los datos a continuación:

Su última aparición en televisión

Anoche fue cuando la joven, ganadora también del reality “Gran Hermano 16”, acudió al programa “Sálvame Deluxe” para conceder una entrevista con la que pretendía aclarar definitivamente su relación con Albalá. Así, lo que hizo fue dejar claro que habían decidido romper y que, sobre todo, ella había sido la culpable de la ruptura.

Así, manifestó que no estaba preparada para tener en ese momento una pareja y que, además, su ex es una persona muy tradicional porque ya quería casarse y tener hijos. Respecto a esto, Sofía dejó claro que no quería tener un bebé ahora porque es muy joven.

Salta la “bomba”

La entrevista fue avanzando hasta que llegó la “bomba”. El ex tronista de “Mujeres y Hombres y Viceversa” Rafa Mora fue el que la lanzó pues vino a dejar patente que Alejandro Albalá se encontraría preocupado porque cree que Sofía podría estar embarazada. Una noticia que dejó a Jorge Javier Vázquez y al resto de los colaboradores realmente estupefactos.

Sofía Suescun se manifiesta al respecto

La protagonista de la noche quiso manifestarse al respecto y vino a dejar patente varias cosas que consideraba importantes al respecto:

Reconoció que desde hace tiempo usa como método anticonceptivo las pastillas, pero que cuando se marchó a Honduras para participar en “Supervivientes” dejó de tomarlas. Manifestó que en estos momentos, debido a la falta de comida que ha tenido en el reality de Telecinco, ha perdido el periodo , como también le sucedió, por ejemplo, a María Jesús Ruiz. De la misma manera, en este sentido, expuso que se le ha indicado por parte de su doctor que no puede volver a tomar las pastillas hasta que la regla no le vuelva a bajar. Asimismo, no dudó en reconocer que tras su paso por el programa había tenido relaciones sexuales con Albalá sin ningún tipo de protección . A todo ello añadió que últimamente se encuentra muy rara, que tiene un comportamiento extraño, y que todo el mundo de su entorno se lo comenta. De ahí que a su pareja o ex, porque no queda nunca muy claro, le haya surgido la seria duda de si no será consecuencia de que está esperando un hijo.



Reacciones

Después de la “bomba” que soltó Mora, el plató de “Sálvame Deluxe” se quedó estupefacto, aunque pronto comenzaron las reacciones de los colaboradores. Así, estos llegaron a preguntarle a Sofía que si en caso de que estuviera embarazada habría dudas de quién sería el padre del bebé. En este caso, la joven manifestó que únicamente había tenido sexo y sin protección con Albalá.

Jorge Javier Vázquez reflexionó también sobre la noticia y dejó patente que consideraba que la joven no estaba embarazada. Basó esa afirmación en que tenía muy claro que si estuviera esperando un hijo, Sofía habría pedido más dinero al programa para conceder la mencionada entrevista.

Sea como sea, habrá que esperar para salir de dudas al respecto. Así, por ejemplo, pronto se disiparon las dudas sobre el posible embarazo de Ruiz porque las pruebas que se hizo dieron negativo. En el caso de Suescun habrá que esperar pero, viendo lo visto, está claro que sea verdad o una falsa alarma el público se enterará. Y es que tanto a ella como a su pareja o ex pareja les encanta la televisión y de forma constante proceden a airear sus intimidades y trapos sucios en un plató. Sí, están aprovechando al máximo su momento de “fama” para poder hacer una buena caja.