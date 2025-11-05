Mi podólogo me recomendó estas deportivas Skechers y desde entonces me cambió la vida: no he probado nada igual

Encontrar un calzado que combine comodidad y estilo parece una misión imposible a veces. Sin embargo, hay modelos que consiguen marcar la diferencia, y uno de ellos es el Skechers Slip-ins GO WALK Flex – Hands Up. No lo dice una campaña publicitaria, sino que son varios los podólogos que ya han recomendado abiertamente el uso de estas zapatillas para una buena salud de los pies.

Cada vez más especialistas en salud del pie coinciden en que el tipo de calzado influye directamente en la postura, la pisada y hasta en el cansancio general del cuerpo. En este contexto, Skechers se ha convertido en una de las marcas más recomendadas por profesionales, y este modelo en concreto es uno de los favoritos. La razón está en su diseño pensado para ofrecer un soporte estable y una amortiguación ligera, sin renunciar a la flexibilidad que un pie necesita para moverse con libertad.

Las Skechers Slip-ins GO WALK Flex – Hands Up incorporan una mediasuela con tecnología ULTRA GO®, que proporciona una sensación de rebote suave en cada paso. Esto no solo mejora la experiencia al caminar, sino que ayuda a reducir la presión en las articulaciones, el talón y la planta del pie. Según los especialistas, esta característica resulta especialmente beneficiosa para quienes pasan muchas horas de pie o sufren molestias por sobrecarga muscular.

Las Skechers que recomiendan los podólogos

Otro de los puntos fuertes es la plantilla Air-Cooled Memory Foam™, que se adapta al contorno del pie ofreciendo una comodidad personalizada. Su capacidad de transpiración evita el calor y la humedad, lo que se traduce en una sensación de frescura constante incluso en jornadas largas. En la práctica, esto significa que el usuario puede caminar durante horas sin sentir fatiga o rigidez en los pies, algo que pocas zapatillas logran ofrecer.

Uno de los detalles más valorados es el sistema Slip-ins® Hands Free, que permite calzarlas sin usar las manos. Puede parecer un simple detalle de comodidad, pero en el día a día marca una gran diferencia. Gracias a su estructura de talón moldeado con soporte interno, la zapatilla se ajusta perfectamente sin deformarse. Es ideal para personas activas que buscan un calzado práctico, pero también para quienes necesitan evitar agacharse o hacer esfuerzo al ponerse los zapatos.

La suela flexible con tracción multisuperficie es otro de los elementos que ha conquistado tanto a usuarios como a profesionales de la podología. Su diseño facilita una pisada más natural y segura, incluso en superficies irregulares. Además, su ligera inclinación en el talón, de unos 3,2 cm, mejora la alineación corporal y contribuye a reducir la tensión en la zona lumbar. No se trata solo de comodidad, sino de ergonomía aplicada a cada paso.

A todo ello se suma un factor cada vez más importante: la sostenibilidad. Este modelo está fabricado con materiales veganos y puede lavarse a máquina, lo que lo convierte en una opción práctica, duradera y respetuosa con el medio ambiente. En un mercado donde el consumo responsable gana terreno, detalles como estos hacen que la elección de unas zapatillas vaya más allá del diseño o la marca. Y por último, su precio, que es de 85 euros, algo asequible en comparación con deportivas similares de otras marcas.