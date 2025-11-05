El robo de unas zapatillas desata una brutal pelea entre un sueco y un marroquí en Valencia

El supuesto robo de unas zapatillas ha desatado una brutal pelea, en plena calle de la ciudad de Valencia, entre un varón sueco de 59 años de edad y otro marroquí, de 33. Los dos varones que han protagonizado la pelea han sido detenidos por efectivos de la Policía Nacional como presuntos autores de sendos delitos de lesiones. Durante la trifulca, tanto uno como otro se lanzaron mesas y sillas de la terraza de un establecimiento. Todo ello, según han confirmado fuentes de la propia Policía Nacional.

La pelea se desató en la plaza de San Agustín, en la ciudad de Valencia. Pero, con posterioridad, los implicados se dirigieron hacia otra calle. En concreto, Arzobispo Mayoral. Al llegar a ese lugar, los agentes de la Policía Nacional observaron un gran tumulto de personas. Había, además, un hombre tumbado en el suelo. Tenía la cabeza ensangrentada. Y manifestaba sufrir fuertes dolores en la cabeza y en los brazos. Se trataba del ciudadano sueco. A pocos metros de él, había otro varón. Estaba de pie. Y tenía un corte sangrantes a la altura del mentón. Y, muy cerca, un palo de madera fracturado.

Los agentes averiguaron que los dos hombres habían iniciado la pelea en la calle Guillem de Castro. La continuaron en la zona de San Agustín, hasta llegar a Arzobispo Mayoral, donde se lanzaron sillas y mesas de un establecimiento, provocando daños en su mobiliario.

Según ha sabido OKDIARIO de fuentes próximas al caso, uno de los detenidos habría agredido a otro con la pata de una mesa del local antes citado. En concreto, supuestamente, el marroquí al sueco. En tanto que el varón marroquí, denunciaba que su contrincante le había cortado presuntamente la cara con un cuchillo. La Policía no localizó ningún arma blanca. Ni al registrar al sospechoso ni en las inmediaciones.

El ciudadanos sueco necesitó asistencia sanitaria y tuvo que ser trasladado a un hospital de Valencia. Le fueron escayolados ambos brazos y le atendieron por lesiones en la cabeza. Los dos intervinientes en la pelea han sido detenidos y han pasado a disposición judicial.