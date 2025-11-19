Vox fuerza la comparecencia del conseller de Vivienda tras amenazar con grabar las reuniones con el PP

La izquierda y Vox han forzado la comparecencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, para dar cuenta de la edificación en las áreas de transición, es decir, suelo rústico, que permite la ley de proyectos residenciales estratégicos.

Así se ha decidido en la Junta de Portavoces celebrada este miércoles después de que tanto el PSOE como Més per Menorca hicieran esta petición. La previsión es que Mateo pueda comparecer en el pleno que se celebrará el próximo 2 de diciembre.

Esta decisión llega un día después de la polémica desatada por la portavoz deL grupo parlamentario de Vox , Manuela Cañadas, quien en el pleno reprochó al Govern un supuesto incumplimiento del acuerdo en el que llegaron durante la tramitación de la citada ley.

«Habrá que ir con grabadora a las reuniones privadas con el PP para que quede constancia», dijo tras solicitar que se habiliten las áreas de transición y la presidenta respondiera que la ley da la autonomía a los ayuntamientos en este sentido.

Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, ha admitido que durante la negociación para la tramitación del proyecto de ley se acordó con el Govern que al menos en los ayuntamientos gobernados por el PP sí se habilitarían estas áreas para su construcción.

«Es competencia municipal, pero la orden política se da desde el Govern. Si desde el Govern se dice que no se toque nada hasta elecciones porque no quiere movida con la izquierda….», ha deslizado.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido que fue Vox quien exigió que el decreto de vivienda se ampliara fuera de Palma en favor de los municipios de mayor tamaño en Baleares. Recuerda que la mayoría de esos municipios están regidos por el PP con el apoyo de Vox. «Si Cañadas quería una cosa distinta, lo que debía haber hecho era negociar esa cosa distinta, algo que no sucedió».

Con todo, el PP también ha votado a favor de la comparecencia del conseller José Luis Mateo.