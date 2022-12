Vox critica el aumento de la inmigración ilegal «descontrolada» en Baleares, apuntando que «al cierre de 2022, la llegada de pateras a las Islas ha batido un nuevo récord con 2.400 inmigrantes ilegales». En una nota de prensa, al cierre de 2022 y ante el 2023 que comienza, Vox ha censurado el aumento de la inmigración ilegal «descontrolada» en las Islas.

«Como ya se advirtió en repetidas ocasiones a lo largo del año que acaba, la llegada de pateras a Baleares ha batido un nuevo récord con 2.400 inmigrantes ilegales que quedan en libertad en nuestras calles a las pocas horas de desembarcar», ha denunciado la formación.

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Jorge Campos, ha advertido que «el efecto llamada de Sánchez y Armengol tiene como consecuencia directa el aumento de la tasa de criminalidad».

«Baleares lidera la tasa de criminalidad de España», ha incidido, recordando que «las Islas cierran también el año a la cabeza de la inseguridad en España -a mediados de 2022 se registraron 57,7 delitos por cada 1.000 habitantes- y con un aumento del 47,2% en las agresiones sexuales, 78 hasta septiembre», informa Europa Press.

«Cuando veamos el aumento de robos, reyertas y agresiones sexuales a lo largo de 2023, habrá que recordar quiénes son los responsables: Pedro Sánchez y Francina Armengol», ha dicho Campos.

El portavoz del Grupo Vox Baleares ha criticado además que «Armengol se jacte de la gratuidad del transporte público cuando no es capaz de asumir la realidad delictiva y marginal de la estación Intermodal de Palma». «Espero que no le pase nada, Armengol en lugar de inaugurar líneas gratuitas de autobús debería visitar la estación Intermodal de Palma. Verá lo que ya es una realizad: zonas no go en Mallorca», ha concluido.