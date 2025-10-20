Virgili rompe la puerta en su primer partido como titular

Es un caso sin precedentes. Jan Virgili rompió la puerta en su primer partido como titular en el Mallorca con una actuación prodigiosa ante el Sevilla que estuvo a punto de culminar con un golazo a lo Messi tras salir del centro del campo en una demostración de velocidad, habilidad y potencia a la que sólo le faltó culminar con el gol ante la portería contraria. Su debe, por ahora, es la falta de definición. Es algo que debe mejorar, pero conviene no olvidar que estamos hablando de un jugador de apenas 19 años.

Cuatro minutos ante el Real Madrid, 45 minutos en Cornellà Prat ante el Espanyol, nueve minutos ante el Atlético y todo el partido ayer en Sevilla. Éste es el bagaje de Jan Virgili en el Mallorca, pero lo más importante son las consecuencias: en ese poco tiempo ya ha sumado dos asistencias de gol y ha estado a punto de marcar dos tantos. Todo ello sumado al gol, asistencia y penalti provocado que fabricó en el pasado Mundial sub20. Sin duda estamos ante una irrupción espectacular.

Son Moix, que sólo pudo disfrutarle nueve minutos ante el Atlético, le espera el domingo con los brazos abiertos. Será su primer partido como titular ante su nueva afición formando punta de ataque con Muriqi y quizás también con Mateo Joseph, muy reforzado tras los dos goles marcados en el Sánchez Pizjuán. Una delantera que ilusiona al mallorquinismo.

«Jugar el Mundial sub20 ha sido una experiencia increíble que cualquier jugador querría, pero ahora estoy con muchísimas ganas de ayudar al equipo en lo que pueda», afirmó Virgili en su vuelta a Mallorca. Sobre su papel en la selección ha admitido que «he tenido muchos minutos y sobre todo para coger confianza, a pesar de que ya me fui con bastante confianza después del partido contra el Atlético de Madrid, me ha ido muy bien».

«Me ha gustado mucho volver a ver los compañeros y charlar con ellos un rato. Hemos hablado un poco de cómo ha ido el Mundial y de cómo está el ambiente por aquí, por Mallorca. Hemos hablado entre todos de que tenemos que estar a tope, que viene un tramo importante de la liga y que tenemos que sacar puntos», agregó el jugador, que sobre su reencuentro con Arrasate fue muy claro: «Desde el primer día me recibió muy bien. De hecho, estoy aquí gracias a él, que era quien me quería y el que me tiene la confianza, y estoy con muchas ganas de devolvérsela». En Sevilla, desde luego, ya empezó a hacerlo.