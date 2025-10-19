La violenta banda juvenil Caserío 24/7 de Palma graba sus palizas a otros jóvenes y las difunden en redes

Tras muchos meses sin acaparar los titulares de la prensa balear, la violenta banda juvenil Caserío 24/7 de Palma parece que ha vuelto a la acción con más fuerza que nunca. La peligrosa banda de origen latino graba y difunde por redes sociales sus peleas con otros grupos y las palizas que pegan a jóvenes por distintos parques y barriadas de la ciudad.

En un vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES se puede ver a un integrante del Caserío 24/7 encima de un joven mientras le va soltando fuertes golpes en la cara. En la segunda parte, otros dos varones se pelean en un parque mientras otros jóvenes graban la escena.

Muchos de los integrantes de esta banda son ex tutelados por el Govern balear y están fuertemente enemistados con Los Trinitarios, la otra banda juvenil de la capital balear. Durante los últimos años han protagonizado numerosas peleas en muchos parques de la ciudad que tienen colonizados.

Se trata de jóvenes latinos muy violentos que suponen un verdadero peligro social. Muchos de ellos poseen armas, sustancias estupefacientes y se refugian como okupas en locales de Palma, antes en la calle Industria, calle Joan Crespí o en la sucursal bancaria de la avenida San Fernando.

Dicha banda sufrió un duro golpe en marzo de 2023 cuando la Policía Nacional detuvo a ocho de sus miembros, entre ellos dos menores de edad, además de al cabecilla de la banda. También se registraron dos antiguas sucursales bancarias y un restaurante okupados de Palma.

El cabecilla fue localizado en un parque de la capital, en compañía de un menor de 13 años. Ambos iban armados con cuchillos.

La Policía Nacional informó de que los integrantes de esta banda venían cometiendo una serie de delitos como robos con fuerza en establecimientos y vehículos, robos con violencia, lesiones, amenazas y riña tumultuaria, y los agentes intervinieron varias armas blancas como cuchillos y machetes. También detuvieron a uno de los miembros por un delito contra la salud pública tras intervenir varias bolsas con cogollos de marihuana preparadas para su distribución.

Algunos miembros de esta banda han sido detenidos anteriormente hasta en 40 ocasiones. Al grupo le constan más de 30 atestados por hechos delictivos, destacando la violencia que en ocasiones utilizaban para asegurarse el control sobre una determinada zona

En su día, el grupo fijó su base en una antigua sucursal bancaria de Palma donde se generó una situación de mucha tensión con los vecinos que vivían angustiados ante los continuos problemas. Más tarde, la banda amplió su control sobre otra sucursal y otro local comercial de la ciudad que okuparon.

El Caserío 24/7 es un grupo jerarquizado, estructurado, con roles muy definidos y con personas mayores y menores de edad. Actuaban de forma coordinada, concertando previamente su actividad. Se organizaban en tríos o cuartetos y se iban intercambiando entre ellos. Los integrantes captaban a otros jóvenes, algunos de ellos menores, en institutos o a través de las redes sociales.

Otras bandas latinas que han pasado por Mallora son Ghetto Army, Ñetas, Latin Kings o Bling Bling.