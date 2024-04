Los palmesanos claman contra la violencia de las bandas juveniles latinas: «Cada vez hay más inseguridad»

Peleas, robos con violencia, venta y consumo de drogas… Este es el resultado de la presencia de bandas juveniles latinas que campan a sus anchas por Palma y siembran el terror entre los vecinos de algunas zonas de la ciudad, que aseguran sentirse cada vez más inseguros por la actividad criminal de estos grupos callejeros y piden más presencia policial para acabar con ellos.

Una de las más conocidas es Caserío 24/7, que en los últimos días ha retomado la acción después de que la Policía noqueara a la banda a principios del año 2023. Sus integrantes, algunos de ellos ex tutelados por el Govern y enemistados con Los Trinitarios, han protagonizado en los últimos días nuevas peleas, que son grabadas y difundidas por ellos mismos en redes sociales.

Estos jóvenes violentos suponen un verdadero peligro social, pues se palpa el peligro allá por dónde van. Muchos de ellos poseen armas, sustancias estupefacientes y se refugian como okupas en locales de Palma, antes en la calle Industria, calle Joan Crespí o en la sucursal bancaria de la avenida San Fernando.

Estas bandas, que captan jóvenes a través de redes sociales e institutos de Palma, suponen un cáncer para la seguridad de las calles. Actualmente se mueven, entre otros sitios, por el barrio de Son Forteza o el parque de Ses Estacions, donde ha acudido OKDIARIO para conocer la opinión de los palmesanos sobre esta cuestión.

Damià apunta que el parque de Ses Estacions de Palma «siempre ha sido una zona bastante tranquila», pero durante estos últimos años «está aumentando una cierta gente que viene de fuera, con unas pintas delictivas y sólo con oler ya te viene el olor a marihuana tremendo».

Sobre esto, este vecinos asegura que «aquí hay venta de droga, la Policía viene cada dos por tres y les registra porque saben que hay movimiento de venta de droga. Esto conlleva a ciertos enfrentamientos y peleas entre ellos». En este sentido, Damià cree que «la gente mayor cada vez se siente más insegura porque ciertas señoras mayores les han robado el bolso. Si hubiese un poco más de vigilancia quizás estaríamos mejor».

«Es mejor no venir de noche»

Por su parte, Fernei Chaves, que paseaba por esta misma zona junto con su hija pequeña explica que Ses Estacions «es un parque muy agradable para venir con tu familia, pero ha empeorado». De hecho, este vecino indica que «en cuanto se hace de noche, es mejor no venir por aquí».

Además, cuenta que «el vicio está a la luz de los ojos de las personas mayores y niños que pasan por el parque. No se les puede decir nada. Una vez le avisé a un Policía y me dijo que no podía hacer nada al respecto cuando ellos son los encargados de poner orden».

En esta misma línea va Juan Garrido, que se encontraba paseando por Son Forteza, barrio donde El Caserío 24/7 ha protagonizado la última batalla. Este vecino cree que «la Policía lo sabe todo, saben lo que pasa pero miran para otro sitio».

Además, para Garrido «cada vez hay más inseguridad, pero no tengo miedo. Cuando salgo a pasear cada noche salgo sin la cartera, esto no es nuevo de ahora, pero cada vez pasa más».

Bajo el punto de vista de Margalida, ahora «hay mucha más inseguridad porque no hay policías. Me parece que estamos en una situación horrorosa». Además, subraya que el parque de Ses Estacions «por la mañana está bien, pero al caer la tarde no hay quien camine por esta zona por culpa de esta gente».

Para Juan, el problema que suponen estas bandas latinas en Palma es que «están muy organizadas». Este vecino de la capital balear considera que «hace falta un poco más de presencia policial, pero no pueden estar en todos los lados. No pueden estar con las bandas latinas, con árabes…»

Otras bandas latinas que han pasado por Mallora son Ghetto Army, Ñetas, Latin Kings o Bling Bling.