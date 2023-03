El Mallorca Palma Futsal afronta su enésimo sueño con la Copa del Rey en la búsqueda del primer título de su palmarés. El conjunto mallorquín viaja este viernes por la mañana a Antequera, Málaga, para disputar la Final Four de la Copa del Rey que se disputa este fin de semana. Será la primera vez que el conjunto balear dispute la fase final con este formato pero en el recuerdo guarda la semifinal que ganó al Barça, rival de este sábado, para alcanzar la final en este torneo hace siete años.

Otra vez se encuentra con el conjunto catalán en su camino en un duelo que será el gran atractivo de la penúltima ronda copera y que enfrentará a los dos mejores equipos de la fase regular de la Liga. El equipo, que ha preparado el partido a conciencia en Palma durante esta semana, viaja a Málaga cargado de moral tras las dos victorias consecutivas que encadena y con las buenas sensaciones que transmite su juego en esta temporada pero sabe que se enfrenta a un rival que es el gran favorito para el título.

Sobre el papel, la semifinal es muy dura y ante el peor rival posible aunque la realidad carga de argumentos a los de Antonio Vadillo para creer que tienen muchas opciones si compiten al nivel que han mostrado esta temporada en la que ya ganaron al Barça por 4-2 en el único precedente del curo en el partido liguero que jugaron en casa. De hecho, el Mallorca Palma Futsal ha ganado a los tres históricos este curso además de su nivel exhibido en su estreno en Europa y que les valió para que dentro de un mes disputen otra Final Four en la Champions League.

El de la Copa del Rey será el primero de los dos títulos que los mallorquines disputen en poco más de un mes, toda una hazaña para un equipo que quiere poner el broche a un año extraordinario hasta la fecha.

Antonio Vadillo se lleva a toda la plantilla a Antequera al tratarse de una fase final para que todos los jugadores estén presentes. Moslem viaja a Málaga tras varias semanas fuera por las molestias que arrastra en el pubis desde su regreso de la selección pero su duda se mantendrá hasta el mismo día del partido. El que no estará seguro es Jesús Gordillo, que ya está en la recta final de la recuperación de la lesión pero todavía no está disponible. Pese a no poder jugar, el pívot viajará con el resto de la plantilla para estar con sus compañeros en esta gran cita.