El Mallorca Palma Futsal afronta este sábado la semifinal de la Copa del Rey ante el Barça en Antequera. En esta temporada histórica para el club, los mallorquines viajarán este viernes hasta la localidad malagueña para jugar su primera Final Four del año. El entrenador del equipo, Antonio Vadillo, asegura que los jugadores «llegan muy bien, sobre todo anímicamente. Estamos muy cerca del Barça en liga y hemos aumentado la distancia con nuestros perseguidores. Venimos de cosechar dos victorias holgadas y en general llegamos bien. A nivel lesivo, tenemos la baja de Jesús Gordillo y Moslem que veremos cómo evoluciona estos días».

El técnico jerezano también habla sobre su ausencia en el banquillo del próximo sábado y afirma que «llevamos tiempo trabajando e intentamos llevar el plan de partido lo más ajustado posible, plantearnos varios escenarios, pero en un deporte como el nuestro y en una competición como esta hay que tomar decisiones en cada momento. A partir de allí, esa responsabilidad, y totalmente consensuada, es para Joan Llompart porque es el que está allí. Hay que respetarla y seguir en la misma dirección», comenta Vadillo.

El Mallorca Palma Futsal ya fue capaz de ganar al Barça en esta temporada y los catalanes no han cumplido con lo que se espera de ellos en esta temporada, pero «es un equipo que está super acostumbrado a jugar este tipo de partidos, a estar siempre sobre el alambre e incluso rinden mejor cuando están bajo presión. Nosotros cada vez estamos más preparados para afrontar este tipo de situaciones y estoy convencido que vamos a hacer un gran partido y, sí lo conseguimos, tenemos muchas posibilidades de ganar», asegura Vadillo que también matizó que «en un torneo de cuatro equipos puede pasar cualquier cosa y no hay favoritos. Nosotros debemos centrarnos en ganar al Barça».

Por su parte, el director general del club, José Tirado, asegura que tiene buenas sensaciones y está «feliz porque tenemos que darle valor, volvemos a estar en otra semifinal de otra gran competición. Hemos conseguido convertir en rutina estar en estos eventos, pero si tiramos para atrás es algo increíble. Estamos a un paso de volver a jugar otra final y desde fuera, siempre intento tener confianza absoluta, no porque la quiera tener, porque la veo y me la transmiten. Este año tenemos un equipo con suficiente empaque para poder competir en competiciones y partidos como este».

«Creo que será un partido igualado y me sabe mal que no esté Vadillo. Veremos cómo influirá. Creo que la plantilla, sobre todo en estos dos últimos partidos sin el entrenador, han dado un paso adelante porque son conscientes que tienen que dar un poquito más y deben saber gestionarlo. Jugamos contra el Barça, que probablemente sea el mejor equipo del mundo y no podemos pretender ganar un título sin jugar contra los mejores. Para nosotros, nuestra final es el sábado, creo que es un día bonito para el club y su historia y algún día nos puede tocar», agregó.