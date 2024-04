Tras 16 horas de bloqueo, 192 jubilados abandonan el aeropuerto de Palma

Tras 16 horas de bloqueo un grupo de 192 viajeros mayores del IMSERSO han podido ser ubicados en un avión con destino a Málaga, aunque para muchos de ellos ese no es el destino final y luego deberán recorrer una larga distancia por carretera. Los jubilados llevaban bloqueados en la terminal del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma desde las seis de la mañana, después de que el avión de la compañía Iberojet en el que iban a volar, que tenía previsto despegar a las ocho de la mañana, sufriera una incidencia que le ha impedido despegar con destino a Málaga. Los afectados, además, no portaban su equipaje encima ya que había sido previamente facturado, y gran parte de ellos, no llevaban consigo su medicación por lo se han producido escenas de estrés y angustia.

A ello se le suma que ni compañía ni nadie en Aena, según denuncian los afectados, les habría dado ninguna clase de información, por lo que muchos empezaron a temer que el vuelo se hubiera cancelado definitivamente.

La tensión en el grupo de personas mayores acabó subiendo enteros, y se han vivido momentos de tensión con protestas generalizadas que han obligado a agentes de la Guardia Civil a interesarse por lo que estaba sucediendo, ya que una de las pasajeras habría sufrido un desmayo tras una crisis nerviosa.

El grupo de turistas finalizaba sus vacaciones en la jornada de este viernes, y al filo de las cuatro de la mañana han salido en dirección al aeropuerto de Palma. Cuando iba a producirse el embarque, el autobús que los acercaba al avión ha dado media vuelta hasta la terminal y se le habría informado del retraso por la incidencia de la aeronave. Finalmente el embarque se ha producido en torno a las ocho y media de la tarde.

Tras doce horas encerrados en el aeropuerto los ánimos han comenzado a subir de tono, y muchos de ellos han comenzado a proferir voces y gritos de protesta ante la situación que están padeciendo.