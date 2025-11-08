Tres emprendedores de prestigio en innovación tecnológica en la Tramuntana Tech Talks de Mallorca que celebrará los días 26, 27 y 28 de noviembre, en el edificio Son Espanyol del ParcBit de Palma, sus diez años con una nueva edición dedicada a la inspiración y el talento emprendedor.

Se trata de uno de los acontecimientos de referencia en el ámbito de la innovación y el emprendimiento tecnológico en las Baleares que tiene como objetivo inspirar, formar y conectar a los emprendedores de los diferentes núcleos de innovación -ParcBit, CentreBit Menorca y CentreBit Ibiza- ofreciendo charlas motivadoras, oportunidades de trabajo en red y sesiones de mentoría con profesionales de reconocido prestigio.

La primera de las charlas, el día 26 de noviembre, será la de Joan Pina, emprendedor e inversor especializado en empresas emergentes SaaS B2B habilitadas por inteligencia artificial.

Con experiencia en más de 30 inversiones en proyectos tecnológicos de alto potencial desde la sociedad Abac Capital, Pina es también un emprendedor con una larga trayectoria como fundador y codirector de varias empresas emergentes como LetsBonus, Coverfy, Shoppiday y Wondy. En LetsBonus, fue máximo accionista y CEO durante cinco años, con más de 250 trabajadores a su cargo distribuidos en siete países.

El 27 de noviembre tendrá lugar la segunda de las charlas con Héctor Mata, fundador y CEO de Shakers, una plataforma que conecta talento digital con proyectos de alta innovación. Con una trayectoria centrada en la creación de empresas de rápido crecimiento, Mata abordará en su ponencia los rituales que realmente impulsan una empresa emergente y desmentirá los mitos que a menudo rodean el emprendimiento tecnológico. Su participación ofrecerá una mirada honesta y práctica sobre qué funciona de verdad para escalar un proyecto.

Finalmente, el 28 de noviembre, se cerrarán las Tramuntana Tech Talks con una ponencia a cargo de Ismael Labrador, CEO y fundador de Tuvalum, una empresa emergente dedicada a la venta de bicicletas reacondicionadas que ha experimentado un gran crecimiento y ha levantado en los últimos años importantes rondas de financiación. Labrador tiene amplia experiencia también como inversor y ejerce como mentor y formador en incubadoras y escuelas de negocios.

Inscripción abierta

Las Tramuntana Tech Talks forman parte del programa Emprenbit, una iniciativa impulsada por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación a través de la dirección General de Innovación y Transformación Digital y la Fundación Bit.

El ciclo se ha consolidado como un espacio único de conocimiento e intercambio de experiencias, favoreciendo la creación de contactos y el aprendizaje práctico para nuevos proyectos empresariales de base tecnológica

A través de espacios como el ParcBit, el CentreBit Menorca y el CentreBit Ibiza, Emprenbit ofrece servicios de asesoramiento, formación, mentoría y aceleración de empresas emergentes, además de un espacio bonificado y en contacto con otros emprendedores y empresas del sector, contribuyendo así a la creación de un tejido empresarial más competitivo, sostenible y orientado al conocimiento.

Con esta décima edición, las Tramuntana Tech Talks celebran una década conectando talento, innovación y experiencia, y reafirmando el compromiso de la Fundación Bit y el Govern balear con el desarrollo de un ecosistema emprendedor fuerte y diversificado.

La inscripción para asistir a las Tramuntana Tech Talks 2025 ya está abierta a través de la web oficial de Emprenbit.