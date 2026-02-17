Un trabajador de la UIB, herido grave tras caer desde un primer piso mientras colocaba una pancarta

Susto importante en el campus universitario de la UIB. Un trabajador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha resultado herido grave después de caer desde el primer piso del edificio Anselm Turmeda cuando estaba colocando una pancarta en la fachada.

El accidente ha ocurrido sobre las 9 de la mañana. El técnico de mantenimiento, de unos 50 años, ha caído desde una altura de unos cinco metros tras ceder la estructura de la pasarela metálica en la que se encontraba.

El hombre ha sufrido un traumatismo en la cabeza y en la cadera. Tras ser atendido por los servicios de emergencia en el mismo lugar del accidente, posteriormente ha sido trasladado al Hospital Universitario Son Espases.

Al tratarse de un accidente laboral, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente. La UIB ha trasladado sus deseos de que el técnico se recupere lo antes posible.