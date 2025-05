Vadillo «El Sporting es un equipazo, pero nosotros también llegamos bien»

Antonio Vadillo ha valorado desde Le Mans las sensaciones del equipo antes de disputar este viernes la semifinal de la UEFA Futsal Champions League frente al Sporting de Portugal. El técnico del Illes Balears Palma Futsal asegura que el equipo afronta esta nueva Final Four con ambición y en un gran momento de forma: “Estamos con mucha ilusión, muchas ganas. Nos estamos situando en el contexto de la Final Four: el hotel, la pista… Pero lo vemos como una oportunidad, no como una amenaza. Estamos en semifinales de Champions, otra vez, y lo afrontamos con toda la ambición del mundo”.

Vadillo reconoce la entidad del rival, al que considera el favorito para el título: “Sporting es un equipazo, probablemente el favorito. Es el único club con estructura de fútbol, con todo el potencial que eso implica, y ha estado en 9 de las últimas 10 Final Four. Pero nosotros también llegamos bien. Sabemos que es un reto complicado, pero bendito problema tener que enfrentarte a un rival así en estas alturas”.

El técnico insiste en que para tener opciones habrá que rendir al máximo nivel: “Tenemos que imponer nuestro ritmo de juego, estar muy concentrados y no cometer errores groseros. En este tipo de partidos, cualquier detalle puede marcar la diferencia. Nos estamos mostrando muy sólidos esta temporada, pero sabemos que para superar a un rival como el Sporting hay que minimizar todos los errores. Si jugamos a nuestro nivel y con máxima concentración, vamos a tener nuestras opciones”.

Pese a todo, Vadillo lamenta la baja de Piqueras, una pieza importante en el equipo: “La lesión de Piqueras nos trastoca, porque además es un especialista en la defensa de pívots, algo clave contra un rival como el Sporting”. Aun así, confía en el resto del equipo y destaca el compromiso del cierre murciano, que aportará desde el vestuario. Sobre Machado, confirma que ha estado entre algodones, pero que llegará bien al partido.