El Illes Balears ficha a Piqueras hasta la temporada 27-28

Manuel Piqueras seguirá como jugador del Illes Balears Palma Futsal durante tres temporadas más y ya como miembo del conjunto palmesano a todos los efectos. El club ejecutará la opción de compra reflejada en el contrato de cesión del Real Betis para que el cierre murciano se quede en propiedad con el conjunto mallorquín hasta 2028. La ejecución de la cláusula se realizará a final de esta temporada que es cuando finaliza la cesión y el momento en el que el club puede ejecutar la opción de compra que se pactó ya en el contrato el pasado verano, por lo que el jugador tiene su futuro asegurado y garantizado antes de pasar por el quirófano tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La confianza y el apoyo del campeón de Europa con Piqueras es absoluta. El club quiere que el jugador esté tranquilo ante la recuperación que se avecina y le ayudará en todo lo necesario ahora y en el futuro. Todavía no hay una fecha concreta para la operación pero será tras la Final Four de la UEFA Futsal Champions League porque Piqueras viajó ayer a Le Mans con el resto del equipo. El jugador estará con la plantilla para disfrutar de la experiencia y porque se ha ganado estar como uno más aunque no pueda participar. Así, entrará al quirófano cuando regrese a Mallorca a partir del próximo lunes. El club, la plantilla y los aficionados se han volcado con Piqueras para arroparle tras conocerse la lesión de larga duración.

Manuel Piqueras, que llegó al club el pasado verano cedido por el Real Betis, estaba siendo una de las piezas claves del equipo en sus éxitos de la presente temporada y será una baja muy importante para el equipo de cara a la fase final europea que se avecina y a los retos que quedan en esta recta final de curso. Su rendimiento le ha llevado a debutar con la selección española este año. Ahora afronta una etapa complicada y difícil para un deportista de élite, pero en la que contará con todo el apoyo del club y de sus profesionales para ayudar al jugador en todo lo que necesite.