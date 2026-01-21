Santanyí desembarca en Fitur 2026: tecnología, diversificación y excelencia como pilares del futuro turístico

El municipio de Santanyí llega a una nueva edición de Fitur con los deberes hechos y una visión clara: consolidar un modelo de éxito basado en la calidad y la modernización.

Con una temporada 2025 que ha cumplido con las expectativas y un 2026 que prevé un inicio de la actividad ya a partir del mes de abril, el consistorio reafirma su compromiso con la excelencia internacional.

IA al servicio de la hospitalidad

La gran apuesta del Ayuntamiento para esta edición es la vanguardia tecnológica. El municipio presenta una aplicación basada en inteligencia artificial diseñada para actuar como apoyo avanzado a las Oficinas de Información Turística.

El regidor de Turismo, Rafael Batle, subraya la importancia de no quedarse atrás: «Entendemos que la modernización es clave; queremos ofrecer una respuesta inmediata, personalizada y eficiente a las demandas de quienes nos visita».

Más allá del sol y playa

A pesar de que la costa sigue siendo el gran baluarte del municipio, Santanyí se presenta en Madrid como un destino polifacético. El modelo turístico se sustenta ahora en una oferta cultural de primer orden, gastronomía de autor y una apuesta decidida por el turismo activo, como el cicloturismo y el senderismo.

Dentro de esta estrategia de desestacionalización, el regidor Rafael Batle destaca el éxito de las últimas campañas: «Apostamos fuerte por el turismo de bicicletas y el senderismo, pero también hemos incorporado el snorkel con una acogida magnífica, hecho que nos permite atraer a visitantes más allá de los meses de julio y agosto». Todo ello para ofrecer una experiencia completa durante todo el año.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, hace hincapié en esta riqueza integral: «Nuestro baluarte y joya de la corona es nuestra costa, pero sabemos aprovecharlo gracias a una situación privilegiada y unas conexiones rápidas que facilitan enormemente la estancia. Santanyí es el destino donde se puede encontrar absolutamente todo: desde enclaves de interior con encanto y bodegas de prestigio hasta el Parque Natural de Mondragó».

Evolución del perfil del viajero

Un aspecto clave detectado por el consistorio es el cambio en la manera de viajar. Según explica Batle, «aunque tenemos un público muy fiel, la dinámica ha cambiado: las estancias se han acortado; antes venían dos o tres semanas y ahora es habitual que pasen cuatro días en Cala d’Or y después se desplacen a otros puntos de Mallorca para ver lugares diferentes. Nos tenemos que adaptar a este turista más dinámico».

Rendimiento del sector y calidad

En cuanto al balance económico, el regidor de Turismo apunta que sectores como la gastronomía y el rent a car tuvieron un 2025 con una temporada alta tan intensa que compensó un inicio más suave. Asimismo, Batle destaca que «el servicio de transporte público está cumpliendo su función también en el sector turístico», ayudando a regularizar la movilidad en el término.

Calidad ante la masificación

Uno de los puntos clave de la estrategia municipal es la búsqueda de un turista de alto poder adquisitivo que valore y respete el entorno. Este trabajo conjunto entre el ayuntamiento y el sector privado persigue evitar la masificación.

Según Rafael Batle, el secreto del éxito es el mantenimiento constante de las infraestructuras: «Nuestra responsabilidad es mantener la excelencia del entorno natural; es un compromiso que cumplimos con orgullo para continuar siendo un referente de turismo de calidad internacional».

Estrategia de marca: el municipio de Santanyí bajo el paraguas de Mallorca

A la hora de promocionarse, el municipio apuesta por una identidad propia formada por un rompecabezas de rincones únicos: Cala d’Or, Cala Figuera, Cala Santanyí, Portopetro, Calonge, S’Alqueria Blanca o Es Llombards. A pesar de la fuerza de cada núcleo, la promoción se hace siempre bajo la marca Mallorca, el sello de identidad que abre las puertas del mercado internacional con ventaja.