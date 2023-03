La presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Sofía Alonso (PSOE), se ha mostrado incapaz de encontrar una solución para evitar el despido de cuatro educadores con décadas de experiencia, todos ellos mayores de 55 años. Al mismo tiempo, Sofía Alonso se ha asegurado una plaza de educadora en el proceso de reconversión de interinos en funcionarios fijos.

El asunto es más grave al tener en cuenta que Alonso es la persona que ha firmado las bases y la convocatoria del proceso de estabilización de plazas al que se presenta y del que elimina competencia con el despido de cuatro profesionales.

El IMAS es el organismo del Consell de Mallorca que tiene las competencias en la tutela de menores en la isla. Durante los últimos dos años, el IMAS ha sido noticia por el escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas. Alonso sustituyó en el cargo de presidenta del IMAS a Javier de Juan, cuando éste fue premiado, primero con el cargo de conseller insular de Presidencia y ahora con su designación como número 2 en la candidatura del PSOE al Consell de Mallorca.

En el Consell de Mallorca el proceso de estabilización en la Administración pública que se ha puesto en marcha para reducir el número de interinos se va a traducir en el despido de cuatro trabajadores con décadas de experiencia laboral como educadores del IMAS.

Los cuatro educadores que serán despedidos tienen más de 55 años de edad y tres de ellas son mujeres con experiencia de entre 20 y 30 años. Estos trabajadores se han visto sorprendentemente excluidos del proceso de estabilización por un cúmulo de actuaciones incomprensibles y anómalas y la falta de interés por parte del Consell hacia su propio personal.

Era el año 2002 cuando los afectados accedieron como educadores al Consell de Mallorca a través de la bolsa ordinaria resultante de unas oposiciones que superaron aunque se quedaron sin plaza. En estas oposiciones el requisito de titulación académica fue el Bachillerato a pesar de que en 1991 ya se había puesto en marcha la diplomatura de Educación Social.

Años después, el IMAS decidió aumentar el requisito de titulación, siendo necesaria la diplomatura de Educación Social o habilitación equivalente. No todo el personal que accedió con el Bachillerato pudo habilitarse al no disponer de la diplomatura quedando en una situación compleja ya que no podrían presentarse en las siguientes oposiciones de su especialidad.

Las oposiciones no llegaron hasta 2019 pero sus plazas no se vieron afectadas. Ahora, en 2022, el proceso de estabilización sí que les afecta directamente.

El IMAS reconoce que mantener a estos trabajadores en su sitio durante años ha sido una anomalía pero no acepta su culpabilidad y la mejor forma que tiene de solucionar su mala actuación ha sido no buscar ninguna solución para evitar que el personal afectado quede excluido del proceso de estabilización y se vea abocado al despido.

Mientras estos trabajadores del IMAS con años de experiencia como educadores se verán en la calle el próximo mes de septiembre, cuando culmina el proceso de estabilización de plazas, Sofía Alonso se ha asegurado su plaza como funcionaria fija. Lo ha hecho al presentarse al mencionado proceso que ella misma ha preparado. Gracias a los criterios de valoración previstos en el concurso de méritos para la estabilización de plazas Alonso tiene el puesto garantizado.

Además, Alonso tendrá menos competencias debido al no poder presentarse al proceso los cuatro profesionales con años de experiencia.

Todos esto sucede en el Consell de Mallorca y el precedente hay que buscarlo en el Govern de Armengol. El pasado 2 de febrero OKDIARIO desveló que la presidenta Armengol regala la plaza de funcionarios a once altos cargos y directivos de la Conselleria de Salud. Obtendrán la plaza sin ni siquiera superar un examen, dado que se les ha concedido la máxima puntuación por los ocho años que llevan ocupando el cargo (0,23 puntos por mes trabajado), en el concurso de méritos, recientemente finalizado, del proceso de estabilización de 23 plazas de técnicos superiores de función administrativa.