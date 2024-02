Real Sociedad-Mallorca: la primera plaza de finalista en juego

La primera plaza de finalista de la Copa del Rey está esta noche en juego en el Reale Arena y el Mallorca quiere agarrarse a ella para culminar uno de los mayores éxitos de su historia, pero se enfrenta a uno de los rivales que peor se le dan a domicilio. No gana en San Sebastián desde 2003, cuando lo hizo con un gol de Samuel Eto’o, y entre Liga y Copa acumula nada menos que doce derrotas consecutivas en Donosti.

Sin embargo también es cierto que la Real Sociedad llega al partido en un muy mal estado de forma, alejado de posiciones Champions en la Liga, virtualmente eliminado de Europa por el PSG y sin ganar en su estadio desde el pasado mes de noviembre. «Estamos preparados para este partido», dijo ayer Javier Aguirre en la rueda de prensa previa. La réplica de Imanol Alguacil también fue contundente: «Éste es nuestro día». Sólo para uno de ellos lo será. El otro se quedará en la orilla.

El partido parte del cero a cero de la ida, lo que deja las espadas en todo lo alto y anuncia la posibilidad de una noche larga que podría acabar en prórroga o incluso en penaltis. El Mallorca lleva cuatro 1-0 consecutivos en contra en el estadio donostiarra, lo que describe hasta qué punto ha estado cerca de un resultado positivo. En su última visita, sin ir más lejos, Remiro fue el verdadero héroe del partido sacando varios mano a mano a Larin que evitaron una más que justa remontada de los de Aguirre.

El técnico vasco introducirá varios cambios con respecto a la alineación que jugó en Mendizorroza comenzando por la portería, a la que volverá el eslovaco Greif, avalado por sus extraordinarias actuaciones en la Copa, y acabando por la delantera, con la dupla Abdón-Muriqi. Antonio Sánchez, Samú Costa y Dani Rodríguez formarán el medio campo y, como no, en defensa recuperará su puesto Raíllo, que no pudo jugar por sanción ante el Alavés.

La Real Sociedad pierde a un futbolista clave como Barrenechea, pero lo compensa con la vuelta del internacional Oyarzabal, la gran novedad en la lista de Imanol Alguacil. El resto de bajas son de jugadores habitualmente suplentes, así que más o menos presentará a su equipo de gala con el objetivo de llegar a la que sería su sexta final de Copa. Fue campeón en la edición de 2020, que se jugó finalmente en 2021 a causa de la pandemia y, eso sí, sin público en las gradas.

Queda finalmente hablar del árbitro, que no es un cualquiera, sino que se trata del inefable Gil Manzano, con el que el Mallorca no ha ganado ningún partido de Liga, aunque sí de Copa porque le dirigió en Pasarón ante el Pontevedra. El extremeño estará auxiliado en la banda por Pizarro Gómez, que fue el que dirigió el famoso encuentro de vuelta del play off de ascenso ante el Deportivo.

500 mallorquinistas seguirán el partido en directo en el Reale Arena y más de 1.000 lo harán en las pantallas habilitadas en Son Moix. La ocasión la merece porque no siempre se juegan unas semifinales de Copa. De hecho las últimas fueron hace ya 15 años.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro, Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán, Zubimendi, Mikel Merino, Kubo, Brais Méndez, Oyarzabal y Sadiq.

Mallorca: Greif, Gio, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa, Antonio Sánchez, Samú Costa, Dani Rodríguez, Abdón y Muriqi.

Árbitros: Gil Manzano (campo) y Pizarro Gómez (VAR).

Estadio: Reale Arena, 21.30 horas.