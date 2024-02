El Mallorca tiembla: ya sabe el árbitro que le pitará en San Sebastián

El Mallorca tiembla porque ya sabe la identidad del árbitro que le pitará mañana en San Sebastián en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Jesús Gil Manzano, con el que jamás ha ganado, será el que imparta justicia en el Reale Arena. Obligatoriamente tenía que ser un internacional, pero los antecedentes de Gil Manzano intimidan…y con razón.

El Mallorca se ha encontrado con este árbitro tan sólo en tres ocasiones. No ha ganado nunca, a lo sumo ha sacado un empate, y aún resuenan los ecos del escándalo que montó en diciembre de 2019, justo antes del parón navideño, en un partido ante el Sevilla en Son Moix que ganaron los hispalenses 0-2.

El rosario de decisiones erróneas del extremo en aquel encuentro, favorables todas al Sevilla, forma parte de un verdadero museo de los horrores arbitrales: le anuló un gol legal a Budimir con 0-1, le pitó un penalti inexistente a Baba tres minutos después de que se hubiera producido la jugada, concedió el 0-1 tras una falta previa flagrante sobre el propio Baba y luego se negó en redondo a acudir al VAR para examinar una acción de penalti de Munir sobre Lago Júnior.

«No logramos entender y quisiera que nos explicaran por qué en la acción del penalti de Baba, que para mí es penalti, el árbitro a los minutos corre a verificar en la pantalla si es penalti o no. Y por qué en la acción del primer gol del Sevilla, en la que hay un manotazo a Baba, no se valora si ese manotazo es suficiente o no para anularlo», dijo al final del partido Maheta Molango, visiblemente indignado.

«Hemos llegado a un punto donde es necesario reflexionar si realmente este es el fútbol que queremos; es decir, si queremos un fútbol en el que cada dos minutos se pare. Nos preocupa que este deporte que tanto nos gusta se este desvirtuando y creo que lo que ha ocurrido hoy ha sido un ejemplo muy claro de esa situación», agregó el entonces CEO del Mallorca, que apuntó que «el Sevilla es un gran equipo y tenía argumentos suficientes para ganarnos en el campo sin intervención ajena».

Pizarro Gómez, un habitual en los partidos del Mallorca, será quien se siente en la sala VOR, pero Gil Manzano es un árbitro que suele ir por libre y que, como sucedió en ese encuentro ante el Sevilla, en ocasiones no hace caso de lo que le dicen desde el VAR. La última vez que se lo encontró el equipo de Aguirre fue hace casi un año y medio, en octubre de 2022 ante el FC Barcelona en Son Moix. Por supuesto ganaron los azulgrana, 0-1.