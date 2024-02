Este es el ambiente hostil que se encontrará este martes el Mallorca

Este es el ambiente hostil que se encontrará mañana el Mallorca en el Reale Arena de San Sebastián, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Con una plaza en juego para la final del próximo mes de abril en La Cartuja, el estadio va a registrar un lleno absoluto porque la ocasión lo merece. Cerca de 400 aficionados mallorquinistas estarán en las gradas donostiarras, a las que se les elevarán las pulsaciones con la actuación antes del encuentro del grupo «Su ta Gar», que en castellano significa «fuego y llamas», emulando el espectáculo de «dimonis» del choque de ida en Son Moix.

Real Sociedad y Mallorca llegan en un muy distinto momento de forma a esta semifinal. Los donostiarras vienen de perder en su estadio ante el Villarreal por 1-3, en un choque de ha despertado muchas críticas en Donosti, mientras que los bermellones jugaron un partido excelente en Vitoria ante el Alavés. Nos les acompañó el resultado porque merecieron ganar y tuvieron que acabar conformándose con el empate, pero su imagen fue muy buena.

Aguirre recupera a Raíllo, que no pudo jugar en Mendizorroza por sanción, y sólo tiene la baja de Maffeo para el encuentro en San Sebastián, mientras que la Real Sociedad sí sufre ausencias importantes y, además, hasta última hora no sabrá si podrá o no contar con dos jugadores capitales en su ataque, el extremo Barrenechea, que sufre problemas lumbares, y el internacional Oyarzabal, que lleva varias semanas fuera del equipo y está intentando forzar para llegar a tiempo al choque ante el Mallorca.

El técnico mallorquinista reservó a varios jugadores de cara al enfrentamiento ante la Real Sociedad, pero incluso así no está ni mucho menos clara la alineación inicial porque hay mucha competencia en determinadas demarcaciones, sobre todo tras la espectacular aparición del serbio Radonjic, que causó una gran sensación en Vitoria en el que fue su primer partido como titular con la camiseta mallorquinista.

Tanto Imanol Alguacil como Javier Aguirre comparecerán hoy ante los medios de comunicación para hablar sobre un partido que para los dos equipos constituye una verdadera final en todos los sentidos. Hay que recordar que el que supere esta eliminatoria no sólo tiene plaza garantizada en la gran final de Sevilla, sino que también obtiene su clasificación automática para disputar la próxima edición de la Supercopa en enero de 2025 en Arabia Saudí.