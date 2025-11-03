…Y pudo ser peor

Huele mal… y pinta peor. Cuando va justo en todas las líneas uno no puede salir con un portero inexperto, en una liga que le es desconocida, consciente de sus limitaciones y cuyos defensas desconfían de sus cualidades. Sin embargo, Bergström no debe asumir toda la culpa de lo sucedido en La Cartuja, pues salvo Samu y Morlanes, el doble pivote del que Arrasate se queja pero sigue alineando, media España y parte de Europa saben perfectamente que el equipo de Pellegrini es, sino el que más, ensaya con mucha frecuencia los disparos a larga distancia. Era fundamental atajar o al menos vigilar tal posibilidad, especialmente por la baja de Leo Román.

Cabe interpretar que la alineación del joven cancerbero, más ágil con los pies que con las manos, ha sido una patada en el pompis de Pablo Ortells. Ni la cicatera política dictada por el presidente Kohlberg justifica fiar una temporada de 38 jornadas, Copa Aparte, que dura 10 meses con un solo portero de garantías. Cambiar a dos por un novato y un retirado, ¿para qué está Cuéllar? No es de recibo. Apuesta fallida que no se ha repetido en el caso del lateral derecho porque la dirección deportiva muestra la misma ineficacia en la compra como en la venta y Maffeo se quedó en Palma, quizás no para bien pero ni tan mal.

Era un condicionante previsible en el comportamiento del Mallorca de hoy que cada jornada huele un poco más a Segunda. Sin portero, una zaga frágil, un centro del campo anodino y un ataque limitado a alguna escaramuza de Virgili y la eventual inspiración de Muriqui, solamente si se ubica en el área, no es posible avalar la esperada reacción para abandonar la zona de peligro.

Entre el primer y segundo tanto local y a lo largo del insoportable segundo tiempo, los de Jagoba practicaron un futbolín de párvulos sin suponer la más mínima amenaza para la tranquilidad de Álvaro Valles. Y es que si el equipo no está ya roto, anda muy cerca. Sus recursos, la conducción cansina de Sergi Darder y la cabeza de Muriqi, ya no se explican ni en segundo de primaria. Es suficiente ver alguno de los otros partidos para darse cuenta de que la mayoría de los contrincantes disputan otra liga: la de la intensidad, velocidad, entrega, decisión y voluntad de victoria. Por el contrario, este Mallorca carece de cuerpo y ha perdido el alma.