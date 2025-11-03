Científicos españoles descubren lo impensable: una especie adorable estaría contaminando la Antártida

Una especie que puede parecer adorable estaría cambiando, contaminando la Antártida, según recientes estudios de científicos españoles. Sin duda alguna, habrá llegado este momento de empezar a prepararse para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos dejen un planeta con una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia del todo importante en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Lo impensable lo descubren los científicos españoles

Una especie adorable estaría contaminando la Antártida

Tal y como explican en un reciente estudio del CSIC: «Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) en colaboración con colegas de las universidades de Santiago de Compostela, Barcelona y Oviedo, han documentado la presencia y el origen de diversos contaminantes en los suelos de colonias de pingüinos recogidos en las islas Livingston y Decepción, al noroeste de la península Antártica. Los resultados del estudio, publicados en la revista Geoderma, mostraron un enriquecimiento significativo en nutrientes, metales como cobre (Cu) y zinc (Zn) y compuestos orgánicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). El equipo científico concluye que los pingüinos actúan como vectores biológicos capaces de transferir contaminantes desde el medio marino hacia los ecosistemas terrestres antárticos. Asimismo, identifican múltiples orígenes para estos contaminantes: la propia actividad biológica de las aves, la influencia de la actividad volcánica en la isla Decepción y, en menor medida, la actividad humana vinculada a bases científicas y turismo».

Siguiendo con la misma explicación: «En algunos puntos los niveles de estos metales superaron los valores de referencia internacionales. Aunque los suelos parecen soportarlos sin efectos inmediatos, “si se filtran hacia riachuelos o aguas costeras, podrían afectar a organismos acuáticos extremadamente sensibles, como el plancton, base de la cadena alimentaria marina”, señala Begoña Pérez, primera autora del estudio e investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO-CSIC. El estudio también detectó la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), compuestos contaminantes que en otras partes del mundo suelen estar asociados a la quema de combustibles fósiles o procedentes del petróleo. Sin embargo, en la Antártida la situación es diferente: en la isla Decepción los PAHs provienen, en gran medida, de la intensa actividad volcánica registrada en los últimos siglos, mientras que en Livingston están más vinculados al guano de las aves. “Aunque las concentraciones halladas no alcanzan niveles de alarma y son entre 50 y 1000 veces inferiores a los que generan efectos tóxicos en los organismos marinos, la investigación rompe con la idea de que la Antártida es un entorno inalterado”, señala Begoña Pérez. Además, el aumento de precipitaciones y el deshielo del permafrost debido al cambio climático, podrían movilizar los metales y contaminantes acumulados en los suelos y el guano, trasladándolos a lagos y zonas costeras, donde pueden resultar dañinos para especies sensibles y alterar las cadenas tróficas polares. “Los pingüinos son esenciales para el equilibrio de la vida en la Antártida, pero también pueden convertirse en una fuente natural de contaminación en un ambiente extremadamente frágil”, señala el profesor X.L. Otero, catedrático de la Universidade de Santiago e investigador del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais da USC (CRETUS) y coordinador del estudio».