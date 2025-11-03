Vox aparta a Ortega Smith y nombra a Carlos H. Quero al frente de la portavocía del grupo en el Congreso

Javier Ortega Smith dejará de ser el portavoz adjunto de Vox en el Congreso de los Diputados. En su lugar se ha nombrado al diputado del partido por Málaga, Carlos Hernández Quero, actual portavoz de Vivienda del grupo y figura en alza en la Cámara Baja. Según han informado desde Vox, Ortega Smith se mantendrá al frente de la portavocía del grupo en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comisión de Justicia del Congreso.

Ortega Smith (Madrid, 1968), ha sido uno de los fundadores del partido y figura clave para que los suyos lograran convertirse en el tercer partido más votado de España. Desempeñó hasta 2022 el cargo de vicepresidente y secretario general de Vox y de hecho, ha sido una de figuras más críticas con su dirección.

Desde hace meses, su relación con la dirección ejecutiva general de Vox y su presidente, Santiago Abascal, se había enfriado. Incluso, había reducido su presencia en el Congreso únicamente a su papel como portavoz del grupo en las comisiones parlamentarias -Justicia-.

Más recientemente, Ortega Smith ha protagonizado episodios que se han interpretado como provocaciones para la dirección de Vox. Es más, el hecho de haber asistido a la presentación del think tank del ex dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se recibió con incomodidad en las filas de su formación.

Además, el pasado día 12 de octubre, se dejó ver en la tribuna de autoridades después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno de Pedro Sánchez y porque, su presencia en el desfile militar, llevaría a validar las políticas del Ejecutivo central.

El tiempo de Hernández Quero

A la salida de Ortega Smith de la dirección del grupo en el Congreso, será ahora el madrileño de 34 años, Carlos Hernández Quero, quien asuma su parte de responsabilidad. Desde este martes, ejercerá como altavoz de su grupo en la Cámara Baja y dará voz a «los principales problemas por los que atraviesan los españoles: el de la emergencia habitacional», aseguran en Vox.

Desde al dirección del partido que preside Abascal sostienen que lleve años en la batalla «denunciando las fracasadas políticas de Vivienda del bipartidismo». Con su nombramiento, aseguran en Vox que se impulse ahora «su esfuerzo por dar a conocer las propuestas del partido en el ámbito de la Vivienda».

Con su incorporación al grupo del Congreso, éste quedará ahora configurado con Pepa Millán como portavoz y los diputados José María Figaredo y María Ruiz como portavoces adjuntos.