El popular colaborador de ‘El Hormiguero’ que se casa con esta presentadora de Telecinco: la boda que nadie esperaba

La sorpresa de la semana ha llegado desde los platós de Antena 3 y Telecinco. Jorge Marrón, uno de los colaboradores más queridos de El Hormiguero, y la periodista Arancha Morales, presentadora del informativo matinal de Mediaset, se han casado en la más estricta intimidad.

Según nuestros datos, el enlace tuvo lugar el pasado martes, 28 de octubre, en un acto discreto y familiar que apenas trascendió más allá de su círculo más cercano. La noticia se conoció en directo, cuando el compañero de Arancha, Bricio Segovia, despedía el programa con una frase que no pasó desapercibida: «Un martes en el que suenan campanas de boda». A lo que ella respondió con naturalidad: «Mañana volveré como una señora casada». Así, sin grandes anuncios ni exclusivas, confirmaban un paso importante en una relación que comenzó hace siete años y que se ha consolidado con el nacimiento de su hijo, Gael, en febrero de 2023.

Tras la emisión del informativo, Arancha Morales compartió en su perfil de Instagram un pequeño vídeo que mostraba el momento en que entraba al plató mientras sonaba la marcha nupcial. Con ese gesto, la periodista quiso compartir con sus seguidores una pincelada de su felicidad sin romper la discreción que siempre ha caracterizado a la pareja. Poco después, publicó una imagen acompañada de un mensaje cargado de emoción, en el que agradecía el cariño recibido y confirmaba que su boda fue «sencilla, pero muy sentida», una descripción que refleja la naturalidad con la que ambos viven su vida personal.

Además, dejó entrever que esta era sólo la «primera parte» del enlace, lo que hace pensar que próximamente celebrarán una ceremonia más grande junto a sus amigos y compañeros de profesión.

Arancha Morales ha roto su silencio

El mensaje de agradecimiento de Arancha fue uno de los más comentados del día. En él dedicó palabras muy afectuosas tanto a su familia como a su entorno profesional, mostrando su faceta más cercana. «Gracias a nuestras familias por estar siempre. Gracias a todos por vuestros mensajes y buenos deseos. Gracias a mis compis de El Matinal por su complicidad y cariño. Gracias a mi amor, Jorge Marrón, por nuestro bebé precioso y por llenar nuestras vidas de alegría», escribió en redes.

Por su parte, Marrón también quiso compartir su felicidad con una fotografía en la que aparece junto a su esposa y su hijo Gael, acompañada de una frase sencilla pero significativa: «Porque, sin ellos, no soy nada». Con estas palabras, el colaborador de El Hormiguero resumía la importancia que su familia tiene en este momento de su vida.

La pareja, que ha logrado mantener su relación alejada del foco mediático pese a trabajar en cadenas rivales, representa una de las historias más estables del panorama televisivo actual. Su discreción ha sido su mejor aliada para construir un vínculo sólido basado en la confianza y la complicidad. Durante estos años, han compartido su día a día con naturalidad, sin recurrir a la exposición mediática ni a las exclusivas, y el nacimiento de su hijo terminó de consolidar una unión que ahora sellan oficialmente con su boda.

¿Quién es Marron?

Fuera del plató de El Hormiguero, Jorge Marrón ha demostrado ser un profesional polifacético y emprendedor. Junto a sus compañeros Juan y Damián, con quienes comparte años de amistad, fundó la productora Tres Calaveras Huecas, una iniciativa creativa desde la que desarrollan espectáculos y diferentes proyectos artísticos. Uno de los más conocidos es El Hombre Linterna, el grupo musical con el que versionaban canciones míticas de los años 80 y 90, como El príncipe de Bel-Air o Campeones, adaptadas a un estilo rockero que conquistó a una generación. Con este proyecto, Marrón consiguió trasladar su humor y energía del plató al escenario, demostrando su versatilidad más allá de la televisión.

El colaborador también ha explorado el mundo empresarial con sus amigos y compañeros, aunque no todos sus proyectos han tenido el mismo éxito. En su momento, abrieron un restaurante que prometía ofrecer «la calidad del Bulli a precio de McDonald’s», una idea original que despertó curiosidad entre sus seguidores, pero que tuvo que cerrar por falta de rentabilidad.

Más tarde, probaron suerte con una tienda de vapeadores, aprovechando la moda del momento, pero la iniciativa tampoco prosperó como esperaban. Pese a estos tropiezos, Marrón ha mantenido su espíritu creativo intacto, compaginando su faceta televisiva con nuevas ideas y emprendimientos. Ahora, con su boda y su consolidada carrera, vive una etapa de plenitud personal y profesional que confirma que su felicidad se extiende más allá de las cámaras.