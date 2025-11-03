Cuidado con la gripe: un estudio avisa de efectos terribles hasta 3 semanas después

Un estudio avisa de efectos terribles hasta 3 semanas después de una gripe que puede dar más de una sorpresa inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo el aire libre y las buenas sensaciones de un cambio que puede ser clave en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, la gripa se ha convertido en los últimos años en un riesgo para el que debemos estar preparados. Con la pandemia, hemos vivido unos cambios que seguimos arrastrando en estos días que tenemos por delante.



La gripe este año activa las alarmas









Hasta 3 semanas después la gripe tendrá terribles consecuencias

Los expertos de Healthtclinics nos explican la forma en la que la gripe puede afectarnos de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante:

La gripe puede aparecer inesperadamente: la gripe tiene un período de incubación corto, entre 1 y 4 días, por lo que puede comenzar a mostrar síntomas muy rápidamente después de estar expuesto al virus. Los síntomas de la gripe pueden aparecer de forma bastante repentina e intensa, por lo que es común estar bien un día y luego estar fuera de acción al día siguiente con la gripe.

Los síntomas más graves generalmente duran de 2 a 3 días; el inicio de la gripe es cuando la infección está en su peor momento, por lo que los síntomas son más graves. Durante este tiempo, lo más probable es que estés confinado en la cama con fatiga, debilidad y fiebre alta.

Por lo general, tiene síntomas durante alrededor de 3 a 7 días; una vez que haya superado lo peor de la gripe, todavía tendrá algunos síntomas persistentes de los que recuperarse, que pueden incluir tos seca, fatiga y debilidad. Se recomienda que incluso si te sientes un poco mejor, debes descansar lo más posible para ayudar a tu cuerpo a recuperarse.

Debe recuperarse por completo en 2 semanas; si bien su cuerpo puede haber luchado contra la infección con éxito, es posible que no se sienta al 100% hasta 2 semanas después de haber sido infectado. La mayoría de sus síntomas deberían haber disminuido en este punto, pero es normal sentirse débil y cansado mientras su cuerpo se recupera de la infección.

Vaya a ver a un médico si sus síntomas duran más tiempo; si todavía se siente muy mal después de una semana, entonces puede significar que tiene una condición subyacente que le impide recuperarse, o la gripe está causando complicaciones de salud más graves. Si empeoras o no te sientes mejor después de una semana, acude a tu médico de referencia.

Algunos expertos advierten de que podemos estar ante una de las epidemias de gripe más duras de los últimos tiempos, que llega justo en un momento para el que deberemos estar preparados. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una prevención clave. Cuidar la alimentación, el ejercicio físico y apostar por una serie de elementos que serán claves, es esencial en estos días.