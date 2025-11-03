Primeras imágenes de Carlos Mazón tras anunciar su dimisión

Carlos Mazón ha abandonado este lunes el Palacio de la Generalitat Valenciana tras presentar su dimisión como presidente. El dirigente del Partido Popular (PP) se ha marchado de la sede gubernamental pasadas las 17:00 horas, acompañado por su director de comunicación, José Manuel Cuenca, y ha agradecido a los medios presentes antes de montarse en un vehículo que le esperaba en la puerta.

Mazón ha comunicado su dimisión como presidente de la Generalitat a las 9:00 horas, en una comparecencia en el Palau en la que ha asegurado que se encuentra en una situación «insoportable» tanto para él como para su familia. «Ya no puedo más», ha afirmado el dirigente del PP en un día en el que ha querido «reconocer los errores» cometidos, pero también denunciar el «linchamiento político» con una «campaña brutal» en la que se le ha tachado de «asesino» por los 229 muertos que dejó la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana.

A las 15:24 horas del lunes, Mazón ha registrado en Les Corts su renuncia al cargo de presidente de la Generalitat, horas después de anunciar su dimisión públicamente. El escrito dice lo siguiente, con firma de Carlos Mazón: «De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts».