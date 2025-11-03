Adiós a las terrazas de siempre: los dueños de los bares avisan del peligro del Proyecto Ley que les pone en jaque

Las terrazas tal y como las conocemos van a cambiar para siempre, los dueños de los bares tiemblan ante el Proyecto Ley que lo cambiará todo. Con ciertos elementos que pueden cambiarlo todo. Estamos pendientes de una serie de novedades que pueden darnos más de un disgusto, España es un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Las terrazas de siempre se van a despedir para siempre

Podremos despedirnos para siempre de unas terrazas que son imprescindibles. Somos un país de bares, durante la pandemia descubrimos la falta que nos hacía este tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Los dueños de bares avisan del Proyecto de Ley que les pone en jaque

Este Proyecto de Ley se centra en aquellos bares y restaurantes que pueden tener publicidad de bebidas alcohólicas en el mobiliario de su terraza, como tampoco deben empezar a ver este tipo de elementos que pueden ser claves. Tal y como nos explica el blog del Ministerio de Sanidad:

La exposición y acceso a las bebidas alcohólicas en los establecimientos de autoservicio deberá limitarse a un espacio concreto dentro del propio local que esté separado de los espacios con productos específicamente destinados a las personas menores de edad.

En los establecimientos dedicados mayoritariamente a la venta de productos para personas menores de edad, no podrán venderse bebidas alcohólicas ni otros productos que los imiten, ni exhibirse en los escaparates o en el interior.

Se prohíbe cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad de bebidas alcohólicas o productos que simulen ser una bebida alcohólica incluyendo el nombre comercial, la denominación social, símbolos o marcas comerciales de las personas o empresas productoras de dichas bebidas, dirigida a personas menores de edad.

Además, en la publicidad o comunicaciones comerciales no se podrá usar la imagen o la voz de: personas mayores de edad cuando se presenten caracterizadas o disfrazadas de personas menores de edad; personas o personajes, reales o de ficción, cuya relevancia pública o su popularidad estén vinculadas con la población menor de edad, mujeres en estado de gestación, aunque hayan prestado su consentimiento, o la imagen de un feto.

Respecto al lenguaje, no se podrán utilizar argumentos, estilos, tipografía o diseños asociados a la cultura de las personas menores de edad, o vincular las bebidas alcohólicas con la mejora del rendimiento físico, el éxito social o sexual.

