Ni solo superstición ni simple cristal: lo que no sabías sobre los espejos y cómo evitar los 7 años de mala suerte

Los espejos pueden convertirse en uno de los elementos que peor suerte refleja, sin duda alguna, esto no lo sabías de unos espejos que pueden ser el foco de hasta 7 años de mala suerte. No es una simple superstición, ni un cristal, sino que va mucho más allá. Es un elemento que puede ir más allá de lo que nos imaginaríamos, tenemos por delante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con una simple esencia que puede ser lo que nos acompañar en estas próximas jornadas.

Quizás vamos a disfrutar una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siéndolo que nos marcará muy de cerca, con más de una sorpresa que puede ser esencial. Será el momento de apostar por ciertos detalles que pueden ayudarnos a cambiar de ciclo, por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que tener en estos momentos. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible, será mejor estar pendiente de lo que puede pasar con esta superstición.

No solo es un simple cristal o superstición

La llegada de los espejos a la historia de la humanidad lo cambiaría todo. Para muchos era magia, un elemento capaz de reflejar a un ser humano desde cerca por lo que, tenemos que empezar a tener en consideración determinados cambios que pueden acabar siendo claves.

Es importante estar pendientes de algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Con la llegada de una serie de elementos que pueden acabar dándonos más datos de lo que pensábamos.

No es un elemento mágico hoy en día, fuente de supersticiones, sino que sus propiedades van más allá de un simple cristal. Estamos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de saber qué es lo que puede acabar siendo lo que realmente puede acabar convirtiéndose en estos elementos. Los espejos no sólo tienen fama de ar mala suerte, sino que va un poco más allá ese poder oculta que quizás nunca hubiéramos tenido en cuenta.

Lo que no sabes de los espejos te hará evitar los 7 años de mala suerte

La fama de que romper un espejo puede darnos 7 años de mala suerte, por lo que podremos descubrir lo que esconden estos elementos que van legando por estos días.

Los expertos de Magical Spot nos dan las claves que nos permitirán tirar un espejo sin sufrir esos años de mala suerte que son esenciales en estos días:

A veces aparecen empañamientos, grietas o huellas en la parte espejada del cristal. A menudo esto ocurre sin ninguna razón en particular, el espejo no se ha caído de su gancho ni ha sido dañado por ninguna persona o cosa. Las generaciones más antiguas pueden afirmar que el espejo recibió un golpe y protegió a sus dueños de la enfermedad o la muerte. En este caso, es necesario deshacerse del espejo lo antes posible. De lo contrario, toda la negatividad sellada se extenderá por toda la casa mientras la gente se mira en el espejo a diario.

Si un espejo se cae o se estropea y se agrieta o incluso si se cae el fragmento más pequeño, también hay que retirarlo de casa. Mirarse en un espejo roto trae mala suerte.

Suele ser mejor deshacerse de los espejos que pertenecieron a una persona fallecida recientemente. Si tienes un pariente cercano que ha fallecido, después de 40 días de la muerte debes deshacerte de todos los espejos que pertenecían al difunto. Se cree que los espejos son una puerta abierta por la que puede volver el alma del difunto.

Si el espejo fue «testigo» de un drama, una muerte o una enfermedad, no deberías colgarlo en tu casa. Dicen que los espejos antiguos tienen «memoria fotográfica»: recuerdan todo lo que han visto y pueden proyectar de nuevo cualquier mala situación del pasado, trayendo dolor y sufrimiento a tu casa.

Siguiendo con la misma explicacion, hay una forma de eliminar los espejos que es esencial para todos, podremos eliminar la mala suerte por momentos: