El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado un nuevo espaldarazo al proyecto del Grado de Medicina en la Universidad de León. En un encuentro celebrado este lunes con la rectora de la institución académica, Nuria González, el líder del Ejecutivo autonómico ha ratificado el firme compromiso del Gobierno regional para que la titulación sea una realidad a partir del próximo curso académico, con 80 plazas de nuevo ingreso.

Mañueco ha destacado los avances logrados hasta la fecha en este proyecto. El plan de estudios de Medicina ya se encuentra en fase de evaluación ante la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y Léon, que emitirá un primer informe preceptivo en el mes de diciembre. Esta paso resulta crucial para culminar el proceso de autorización de la nueva titulación.

El presidente autonómico ha garantizado que, respetando escrupulosamente la autonomía universitaria, la Junta seguirá acompañando a la Universidad de León en la dotación del personal docente y las infraestructuras imprescindibles para impartir el Grado de Medicina con las máximas garantías de calidad. Además, el Ejecutivo regional facilitará que los estudiantes puedan realizar sus prácticas formativas en los centros sanitarios del Sacyl.

En el apartado de infraestructuras, el Gobierno de Castilla y León ha comprometido una inversión de cerca de 3,8 millones de euros entre 2025 y 2026, en el marco de su colaboración con la Universidad de León. Esta cuantía se destinará a sufragar diversas obras de mejora y adecuación en el campus de la capital leonesa, garantizando así las instalaciones necesarias para la nueva titulación.

Mañueco ha subrayado que la Universidad de León, que ya cuenta con titulaciones de gran prestigio y atractivo, podrá ofrecer ahora unos estudios de Medicina caracterizados por la calidad y la excelencia, con un enfoque innovador y perfectamente adaptado a las necesidades del entorno sanitario actual.

La implantación del Grado de Medicina en las Universidades de León y Burgos constituye uno de los ejemplos más evidentes del compromiso firme de la Junta de Castilla y León por garantizar que las instituciones académicas de la región cuenten con una oferta educativa amplia, diversa y de máxima calidad, alcanzando importantes hitos de futuro.

El Ejecutivo autonómico ha desplegado numerosas iniciativas para robustecer el sistema universitario de la Comunidad. Más allá de incorporar nuevas y atractivas titulaciones, ha procedido a rebajar las tasas universitarias y ha incrementado sustancialmente las becas, favoreciendo así la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Mañueco ha recordado que, desde que asumió la presidencia de la Junta, la financiación destinada a las universidades públicas ha experimentado un incremento del 27%, lo que se traduce en 100 millones de euros adicionales cada año. Esta apuesta decidida por la educación superior ha situado a Castilla y León entre las tres comunidades autónomas con mayor capacidad de atracción de estudiantes universitarios, que ya alcanzan la cifra de 100.000.

Con esta nueva titulación, la Universidad de León refuerza su posición como institución de referencia en la región y amplía su oferta académica en el estratégico ámbito de las Ciencias de la Salud, respondiendo así a la demanda social y las necesidades del sistema sanitario.