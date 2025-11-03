Eduardo Inda: «Vamos a tener Sánchez hasta que me muera yo y mis tataranietos»

Este lunes 3 de noviembre, en El programa de Ana Rosa se ha debatido largo y tendido sobre la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. En el debate político del espacio de Telecinco, Eduardo Inda ha señalado la torpeza del Partido Popular en la gestión de esta crisis: «Ha dimitido el día que va el fiscal juez del Estado al banquillo. Son prodigiosos, de verdad. Vamos a tener Sánchez hasta que yo me muera y mis tataranietos”. Pero el fundador y director de OKDIARIO también ha aclarado que aunque está de acuerdo con lo que ha hecho Mazón. «Tenía razones para dimitir, sí, pero había tantas razones o más para que dimitiera el presidente de la Confederación Hidrográfica, la presidenta de la EMED, María José Rayo, también. La vicepresidenta europea, Teresa Rivera, también. Y aquí sólo dimiten unos». Por su parte, Ana Rosa Quintana, al respecto del ya expresidente de la Generalitat Valenciana, ha dicho: «Mazón habla del futuro presidente ¿Cómo se elige al futuro presidente? ¿Qué pasa ahora? Me parece que ha sido un discurso de justificación. Lo que está contando es lo bien que ha hecho lo de la reconstrucción».

Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana este mismo lunes durante su comparecencia con un discurso institucional en el que ha señalado que »ya no puede más» y ha añadido que»“cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona».

El que fuera presidente de la Generalitat hasta hoy, ha pedido disculpas y se ha despedido: «Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad».

Eduardo Inda: «Aquí sólo dimite uno»

Tras su comparecencia, en El programa de Ana Rosa se ha debatido a fondo sobre este asunto. Uno de los tertulianos, Eduardo Inda, ha destacado que: «Yo lo que digo es, aquí tiene que ser todos por igual. Mazón tenía razones para dimitir, sí, pero había tantas razones o más para que dimitiera el presidente de la Confederación Hidrográfica, la presidenta de la EMED, María José Rayo, también. La vicepresidenta europea, Teresa Rivera, también».

Inda además, ha criticado la torpeza del Partido Popular como oposición al Gobierno: “Y aquí solo dimiten unos. Y además dimiten el día que va el fiscal juez del Estado al banquillo. Son prodigiosos, de verdad. Vamos a tener Sánchez hasta que yo me muera y mis tataranietos», ha expresado con ironía el periodista mientras que Ana Rosa le mandaba callar entre risas.

La opinión de Ana Rosa

Por su parte, Ana Rosa Quintana también ha expresado su opinión sobre este asunto: Mazón habla del futuro presidente ¿Cómo se elige al futuro presidente? ¿Qué pasa ahora? Me parece que ha sido un discurso de justificación. Lo que está contando es lo bien que ha hecho lo de la reconstrucción. A mí no me ha gustado el discurso de Carlos Mazón, pero no está mal que dimita alguien”.

El también tertuliano, Antonio Naranjo, ha dicho: ‘En estos tiempos en los que nada más que veo sinvergüenzas, hipócritas y cínicos que mienten con los hechos delante, que no asumen responsabilidades nunca, ver a un señor que se inmola en público, asume los errores y que además paga el precio de tener que pirarse y hace una descripción…s que como yo desde el mismo 29 de octubre llevo diciendo que lo importante en cualquier figura política es asumir las responsabilidades desde el minuto uno, precisamente para que se pueda hacer el análisis de lo que ha pasado, de quién ha fallado y para que no se repita. Cuando veo que una persona, la única en toda esta historia y en tantas otras, al menos tiene el último, no sé, punto de decencia de decir la he cagado y me voy.